«Merece la pena arriesgarse para buscar la instantánea perfecta»

Su biografía asegura que es fotógrafo, pero Arno Minkkinen (Helsinki, 1945) bien podría ser considerado deportista de riesgo. A lo largo de su casi media década de trayectoria profesional, el finlandés ha logrado un estilo único en sus autorretratos, que fusionan el cuerpo humano -fundamentalmente el suyo- con la naturaleza en inverosímiles y peligrosas localizaciones.

¿Por qué el autorretrato?

Fue algo que yo nunca busqué deliberadamente, pero como la mayoría de ubicaciones son tan comprometidas y no quería poner a otra persona en riesgo, tuve que pasarme al otro lado del objetivo. Nunca le pediría a nadie que colgase de un acantilado, por ejemplo. Una vez asumí la responsabilidad, decidí que el espectador debía saber que ese modelo era el propio fotógrafo.

¿También se saca 'selfies'?

No soy demasiado fan, tendría que emborracharme lo suficiente para hacerme uno (risas).

¿Piensa en la foto antes de ir al lugar o es más improvisado?

De todo un poco. A lo largo de mi carrera he hecho fotografías en más de treinta países. Aprovecho cuando estoy de paso para ir a dar clase, pero también he ido a sitios concretos porque los quería retratar. Eso sí, nunca voy con una idea preconcebida. A veces hago dibujos y esbozos de cómo me gustaría que fuese la instantánea que acaban quedando incluso mejor, pero también aprendo para posteriores trabajos.

¿Ha fotografiado España?

¡Justamente ayer (por el jueves) hice las dos primeras! Una fue en los jardines de la Fundación Evaristo Valle y otra frente a la Catedral de Oviedo. Ambas podrían formar parte perfectamente de esta exposición, han quedado muy bien.

¿Por qué todos sus trabajos son en blanco y negro?

En color me da un poco más de pudor mostrar mi cuerpo, aunque tampoco soy muy vergonzoso en ese sentido. Además, el blanco y negro da mucho más juego a la hora de integrar al ser humano en la naturaleza. En muchas fotografías si no te fijas no te das cuenta de que estoy.

¿Busca deliberadamente camuflar el cuerpo?

No siempre, lo que trabajo es su relación con el fondo en el que se encuentra. Me gusta mucho que se fundan estos dos elementos, lo que resulta muy desafiante. A veces solo tengo quince minutos para tomar la instantánea perfecta antes de que la posición del sol lo cambie todo. Durante este tiempo, desnudo y sometido a condiciones extremas, solo puedo quedarme ahí quieto y desear que salga bien (risas).

¿Trabaja con fotografía digital?

Empecé hace poco para no quedarme atrás y solo porque aún existen formas para comprobar si la foto ha sido manipulada. Lo bueno de los negativos es que no dejan espacio a la duda.

¿Por qué esta fascinación por el peligro?

Trato de hacer fotografías que nunca nadie haya visto y el deseo por capturar el instante perfecto es tan fuerte que no pienso en nada más. Merece la pena arriesgarse, cuando amas algo tanto estás cegado.

¿Algún accidente importante?

Una vez me rompí un codo, pero nada más (risas).