Los organizadores cancelan el Ewan Festival al no poder contar con el pinar

Los organizadores del Ewan Festival emitieron ayer un comunicado, a través de sus redes sociales, para anunciar la cancelación definitiva del evento. Una decisión que era esperada dado el cariz que había tomado este año la decisión sobre el emplazamiento final del mismo. El motivo que les ha llevado a tomar la decisión ha sido la negativa del Ayuntamiento a cederles el uso del pinar de Salinas para la celebración del festival, que se había celebrado en ese espacio en sus ediciones anteriores, en las que también se había visto envuelto en polémica.

Afirman haberse visto «obligados» a tomar la decisión pero que seguirán trabajando para conseguir que «el año que viene sí se pueda realizar dentro del pinar. Tenemos el compromiso del Ayuntamiento de que se va a estudiar la zona después del verano para resolver esta situación», explican en su escrito. Aunque no habían anunciado la cancelación, sus organizadores ya habían advertido hace unos días que si no era en el pinar no lo harían en ningún otro espacio del concejo, aunque desde el Ayuntamiento se les habían propuesto otros emplazamientos, entre ellos la senda fluvial entre Piedras Blancas y Salinas, en la zona de El Agüil.

Además, aprovecharon sus redes sociales para insistir en que, a día de hoy, «no hay una razón de peso para cambiar la ubicación, tenemos el máximo respeto a la Memoria Histórica pero que, 365 días al año, el pinar sea un área recreativa y en cambio dos días no se pueda realizar un festival no tiene lógica».

Desde que se comenzara a planificar el evento surgieron críticas en contra de la decisión municipal, que se escuda en que las familias de las víctimas del franquismo se niegan a dar ese uso al pinar, que está catalogado como fosa común. «Este mes ha sido un caos de reuniones, de idas y venidas con esperanza de que saliese adelante pero no ha sido posible. No entendemos que no se pueda realizar en el pinar y por tanto se ha tenido que tomar la decisión que no hubiésemos querido nunca», apuntaron los organizadores en su comunicado.

Paralelamente, los vecinos iniciaron una recogida de firmas a través de una plataforma digital para instar al Ayuntamiento a retroceder en su decisión y dar su visto bueno al pinar como escenario. Ayer, las rúbricas ya habían superado las 1.200, aunque este apoyo ya será en vano al cancelarse el festival.