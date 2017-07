Un barrio movilizado en busca del peliche 'Cremita'

Todos aquellos que hayan tenido un juguete predilecto en su infancia entenderán el disgusto de Candela García, vecina de Versalles de siete años que el pasado domingo a última hora de la tarde perdió a 'Cremita', su peluche de tigre albino. La pena viene por partida doble, ya que además fue un regalo de su mejor amiga Lidia, a quien no ve todos los días porque vive en Gijón

La pequeña se encontraba en el parque infantil de Versalles, concretamente en la zona de juegos, cuando le pidió a su padre que le sujetase a 'Cremita' para poder subirse al tobogán. «Yo no la escuché y después nos fuimos rápidamente porque anocheció, no nos dimos cuenta hasta llegar a casa», explica Fran García el padre de la criatura.

Así, el peluche se quedó en un banco de piedra donde sin embargo no se encontraba a primera hora del lunes, cuando padre e hija salieron en su búsqueda. «La vi tan triste que le dije si quería ir esa misma noche, pero me dijo que ya no lo iba a encontrar nunca», asegura el progenitor. La pesadumbre inicial tras comprobar que tampoco estaba en la oficina de objetos perdidos dejó paso a la motivación de una niña decidida a encontrar su juguete.

Con la ayuda de su madre Susana Menéndez, Candela diseñó por iniciativa propia unos carteles de búsqueda que después repartió por diversos establecimientos concurridos de la zona y puntos estratégicos cercanos al parque. «Se ha perdido un tigre de peluche blanco con rayas negras, quien lo tenga que me lo devuelva porque es muy importante para mí», se podía leer junto al diseño de 'Cremita'.

Además, gracias a la difusión en redes sociales -donde fue compartido más de trescientas veces- casi todos los vecinos del barrio conocen la situación y están atentos por si lo ven. «Incluso nos paran por la calle para preguntarnos», bromean los padres. En caso de encontrarlo, contactar con el 625642510.