La defensa de Natalio Grueso

Desde el año 2012, Natalio Grueso ha sido objeto de un constante acoso político, judicial y mediático, que acabó con su relación laboral en el Ayuntamiento de Madrid, donde era Director del Teatro Español. Esta injusta situación, le ha supuesto a Natalio Grueso unos daños y perjuicios irreparables tanto personales, como profesionales, económicos y patrimoniales, destrozando su prestigio profesional y su reputación, cuando estaba considerado como uno de los mejores gestores culturales del mundo».

Miles de páginas después y declaraciones de todo tipo, facturas de unos gin tonics como toda prueba inicial de irregularidades, inventos hasta del abogado de la Fundación Niemeyer, imputaciones judiciales que se quedaron en nada, gasolina para la disputa política y al final un centro cultural reducido a su mínima expresión, le toca el turno de defensa a Natalio Grueso. Y lo hace a través de su abogado, Pelayo Fernández-Mijares Sánchez, que hace unos días presentaba el «escrito de defensa» de su representado ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de Avilés que es el que lleva las diligencias previas del caso. Mijares concluye su escrito de forma meridiana para pedir la libre absolución de su defendido. Este es el resumen de ese escrito, en el que llama la atención el número de testigos que se citan a declarar en el juicio que deberá celebrarse. (Ver cuadro).

Procede la absolución

«Mi representado no es autor ni responsable, bajo ningún concepto, del delito que se le imputa ni de ningún otro. Procede la libre absolución de Natalio Grueso Rodríguez, con todos los pronunciamientos favorables. No es procedente imponerle responsabilidad civil alguna, por lo que deberá dejarse sin efecto la fianza impuesta con devolución de las cantidades abonadas. Las costas se deberán imponer a las acusaciones particulares.

Impugnación

Impugnamos expresamente los informes emitidos con fechas 4 de marzo de 2014, 25 de junio de 2014, 2 de julio de 2014, 15 de julio de 2015, por el Perito designado por el Juzgado a través de la Agencia Tributaria, Adolfo Álvarez-Buylla Ortega. Dichos informes han sido realizados en base a medios que no son válidos, las evidencias utilizadas no han sido obtenidas mediante un procedimiento forense correcto, y no han sido aportados al objeto de proceder a realizar un análisis paralelo de los mismos, por lo que la validez de los mismos es inexistente. El perito designado por la Agencia Tributaria siempre ha manifestado que para la elaboración de los informes ha contado con la entusiasta y estrecha colaboración de la Fundación Niemeyer y de Viajes El Corte Inglés. A nadie se le escapa, por ser público y notorio, que tanto la Fundación Niemeyer como Viajes El Corte Inglés son parte interesada en este procedimiento y que siempre han intervenido para exculpar a sus responsables. Por ello, el informe en que se basa el Juzgado para considerar la existencia de indicios delictivos está contaminado y no puede servir para fundamentar la participación de mi mandante ni de otros acusados en los hechos.

Responsables civiles subsidiarios

Interesa al derecho de esta parte, y solicitamos, que dándoles traslado se citen y emplacen como responsables civiles subsidiarios a la Fundación Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer-Principado de Asturias y al Principado de Asturias. Si admitiéramos a efectos puramente dialécticos que existen indicios para considerar que se pudieran haber cometido los delitos que se indican en los escritos de acusación, no hay que olvidar que Natalio Grueso actuaba en nombre o por cuenta de la Fundación Niemeyer, y que, en todo caso, Natalio Grueso estaba sometido a la autoridad del Patronato de la Fundación y al Protectorado, ejercido por el Principado de Asturias.

Revocación del acusador

Que interesa al derecho de esta parte se acuerde la revocación de la condición de acusador particular que la Fundación Niemeyer viene ejercitando en el presente procedimiento. A lo largo del procedimiento hemos asistido a una intervención muy peculiar y más que dudosa por parte de la Fundación Niemeyer, pues debiendo ser responsable civilmente de los hechos, sin embargo, se le ha permitido intervenir como acusación particular, actuación que ejerce de forma claramente selectiva y sesgada con la única finalidad de evitar las responsabilidades que pueden afectar tanto a la Fundación como al Principado de Asturias. Por ello, no es admisible que la Fundación Niemeyer ejercite la acusación particular, por lo que se deberá revocar dicha condición.

Los objetivos

El artículo 1 de los Estatutos de la Fundación Centro Niemeyer establecía y mandataba al Director y al Patronato a crear un Centro Cultural de «relevancia internacional», capaz de convertirse en un elemento para el desarrollo económico y turístico de Avilés y de Asturias. Por ello, Natalio Grueso y su equipo diseñaron un plan de trabajo para atraer al mayor talento internacional y situar al Centro Cultural entre los mejores del mundo. Como consecuencia de ese trabajo, se triplicó el turismo en Avilés y se incluyó al Centro Niemeyer en el G7 de la cultura mundial.

En tres años, el Centro Niemeyer se convirtió en uno de los diez espacios culturales más importantes de España (ver informe del Observatorio de la Cultura de España) y generó ingresos de imagen para la ciudad por valor de cerca de 100 millones de euros.

Llegada de Foro al Gobierno

En mayo del 2011 el partido Foro Asturias de Ciudadanos gana las elecciones en Asturias y se convierte en Presidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, cuyo Gobierno, a través de su Consejero de Cultura y su Director de la Agencia de Museos y Acción Cultural, muestran públicamente su actitud negativa y hostil hacia el Centro Niemeyer, despreciando totalmente la ingente actividad desplegada en él por Natalio Grueso

Devolución de subvenciones

El nuevo Gobierno del Principado de Asturias muestra especial interés en acabar con todos los logros y avances conseguidos por el Centro Niemeyer y, entre otras decisiones, revoca las subvenciones concedidas por el anterior Gobierno, sin que la Fundación, en manos del nuevo Gobierno, interpusiera recurso alguno contra ese acto arbitrario y sin fundamento, provocando la ruina de la Fundación y el consiguiente Concurso de Acreedores.

Curiosamente, al Partido del Gobierno causante de la ruina de la Fundación Niemeyer se le permite ser acusación particular en este procedimiento.

El Patronato

Según el artículo 2 de sus Estatutos, la Fundación tiene carácter privado, figurando entre sus funciones estatutarias las siguientes: Determinar la política general a seguir por la Fundación en la gestión económica de su patrimonio a los efectos de mantener el rendimiento preciso para el cumplimiento de los fines citados. Aprobar las cuentas anuales y la memoria anual. Aprobar asimismo los presupuestos para el ejercicio siguiente. Administrar el patrimonio fundacional con plenitud de facultades. Además, el Protectorado de la Fundación era desempeñado por el Principado de Asturias, cuya función es velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones.

Cuentas aprobadas

Según el artículo 25 de la Ley 50/2002, de de 26 de diciembre, de Fundaciones, quien tiene la obligación legal de presentar las cuentas anuales es el Presidente de la Fundación, que se aprobarán por el Patronato y se presentarán al Protectorado. Las cuentas anuales de la Fundación han sido aprobadas por el Patronato en todos los ejercicios, sin ningún voto en contra ni limitación o reparo en orden al acceso a la documentación, y además, han sido auditadas de forma externa, sin que nunca se pusiera reparo alguno a las facturas ni a la forma de llevar la contabilidad.

Los poderes concedidos

Natalio Grueso tenía amplios poderes, los mismos que la Presidenta, con una limitación de 90.000 euros cuando actuaban individualmente, que se elevaba a 200.000 euros cuando actuaran mancomunadamente. Y entre las facultades que el Patronato otorgaba al Director General está «efectuar toda clase de actos, negocios, contratos en los términos y condiciones que estime convenientes». Tal como figura en las actas de las reuniones del Patronato, Natalio Grueso siempre fue felicitado por su gestión y, durante el periodo en que estuvo como Director, el Centro Niemeyer fue la institución con mayor presencia y proyección en medios de comunicación nacionales e internacionales, contribuyendo a la difusión informativa sobre Avilés y Asturias en todo el mundo.

La contabilidad

Natalio Grueso no intervenía en la contabilidad de la Fundación Niemeyer, pues no estaba entre sus competencias o facultades como Director General llevar la contabilidad de la Fundación Niemeyer. Como Director de la Fundación, Grueso no podía realizar un control diario ni exhaustivo de la contabilidad ni de la facturación, pues era otro su cometido, y desde luego, nunca intervino en la confección y emisión de facturas.

Viajes de Judit Pereiro

Con relación a lo que en los escritos de acusación se refieren a facturas por servicios de viajes realizados por Judit Pereiro o por personas que no tienen relación laboral con la Fundación Niemeyer, se incardinan dentro de la figura del voluntario o colaborador que acostumbra a participar en las actividades de las entidades sin fines lucrativos, cual es el caso de la Fundación Niemeyer, cuya participación supone una inestimable ayuda en la consecución de los objetivos de interés general de las Entidades sin fines lucrativos (EFSL), regulada en la Ley 45/2015, de 14 de octubre.

Facturación de Viajes El Corte Inglés

Las facturas emitidas por Viajes El Corte Inglés y pagadas por la Fundación Niemeyer, responden a servicios prestados y relacionados con la actividad propia de la Fundación. Las Presidentes del Patronato, su Vicepresidente (Alcaldesa de Avilés) y los Patronos tenían cumplida información de todas las actividades, y nunca el Patronato, ni los responsables de la Fundación pusieron pegas o tachas a estas facturas, ni mucho menos se dudó de su autenticidad. Viajes el Corte Inglés siempre ha reconocido errores en su facturación y problemas en la contabilidad, que en modo alguno pueden ser imputables al Director de la Fundación.

Exceso del perito

Tanto en el informe emitido por el Perito de Hacienda designado por el Juzgado como en los escritos de acusación cuando cuantifican alteraciones en servicios facturados por VECI incurren en flagrantes errores manifiestos con el único fin de incrementar el resultado y perjudicar a los acusados. En cualquier caso, los gastos registrados de servicios de VECI en la contabilidad de la FCN durante el período 2007 al 2011, aunque el Perito del Juzgado haya valorado que existe algún tipo de 'alteración' en el documento soporte de los mismos, son servicios reales.

Salarios de Grueso en 2007

Sobre esta cuestión se pronuncia el Perito de Hacienda en su informe de 22 de junio de 2016, sin que aprecie irregularidad alguna. Natalio Grueso fue contratado por la Fundación Niemeyer el 24 de enero de 2007. Sin embargo, en la escritura de constitución, ya figura como compareciente y se le reconoce como Director General con fecha 29 de diciembre de 2006.

Informe pericial

Como complemento del presente escrito de defensa aportamos como medio de prueba, Informe Técnico Pericial emitido por el Economista, Prof. Dr. D. Enrique Rúa Alonso de Corrales, especialista en Auditoría y Contabilidad y experto en Fundaciones y entidades no lucrativa».