Roban el Bar Tokio de madrugada y se llevan mil euros de la tragaperras

Como bien apunta el hostelero afectado en esta nueva ocasión, «los robos son el día a día de nuestra profesión, es una pena y una vergüenza pero es así: no nos libramos ni uno». El teléfono de Gonzalo González Gómez, propietario del Bar Tokio de Versalles, sonó alrededor de las cuatro de la madrugada del domingo al lunes y, consciente de la hora, su dueño ya se preparó para lo peor.

En efecto, una vecina había percatado algo extraño en su local media hora antes y avisó rápidamente a la policía, que se desplazó al establecimiento de la calle de la Reconquista. Allí encontraron la puerta de entrada totalmente reventada, según sospechan por una barra de hierro.

El ladrón -o ladrones, ya que todavía no hay una conclusión oficial sobre el desarrollo de los acontecimientos- sabía dónde buscar. «Los agentes me dijeron que se había abalanzado desde el primer momento sobre la máquina tragaperras, supongo que ya sabría que una vez cerrado y hechas las cuentas del día ya no habría nada de recaudación», comenta el hostelero.

El resultado fue la sustracción de los mil euros que contenía el aparato, a los que hay que sumar los gastos correspondientes a la reparación de la puerta de entrada.

González es consciente de que «podría haber sido mucho peor» y recuerda que en los cerca de tres años que lleva al frente del establecimiento «no nos había tocado nada hasta ahora». No obstante, el hostelero espera que los delincuentes «no cojan carrerilla como ya ha sucedido en otras ocasiones y esto no sea el inicio de una nueva oleada de robos en el barrio». Después de que la policía le tomase los datos, González asumió con normalidad una nueva jornada al frente de su local.