6.840 kilos de basura en la calle Restos de la Comida en la Calle el lunes en la plaza de Álvarez Acebal. / MARIETA Una brigada especial de veinticinco trabajadores de Urbaser limpió el centro de la ciudad en tiempo récord

La empresa de limpieza Urbaser tiene a los avilesinos acostumbrados a sus exhibiciones para dejar la ciudad como una patena cuando hay acontecimientos especiales en tiempo récord. Navidad, Cabalgata de Reyes, Descenso de Galiana, Desfile de Antroxu, procesiones de Semana Santa... No hay acto multitudinario que no termine con una brigada especial de trabajadores cerrando los desfiles, comitivas y procesiones recogiendo residuos y baldeando calles y plazas. Pero en el calendario de la empresa concesionaria del servicio en Avilés hay una fecha señalada en rojo: el lunes de Pascua, o, lo que es lo mismo, la Comida en la Calle. Es su 'Champions' particular y no se deja nada al azar. El resultado ya se puede expresar en cifras apenas unas horas después de la finalización del dispositivo. El sistema de carga trasera (también hay carga lateral) de recogida de residuos trasladó el lunes a Cogersa casi siete toneladas más de basura que un lunes normal. En concreto, se recogieron 6.840 kilos añadidos (del total de veintitrés toneladas acumuladas, por ejemplo, el lunes pasado, se aumentó a cerca de treinta). Se trata en términos generales de la misma cifra que en las fiestas de El Bollo del año pasado.

El dispositivo especial, formado por veinticinco trabajadores de Urbaser, comenzó en la noche del domingo con el baldeo de las calles en las que se colocaron las mesas y sillas de la Comida en la Calle. Posteriormente, el lunes se incrementó la limpieza según se iban levantando los comensales en las calles y plazas del casco histórico. También hubo que atender el segundo desfile de carrozas para limpiar el recorrido y continuar luego por el resto de calles a medida que quedaban libres de gente, además de empezar a retirar los restos del parque de Ferrera de cuya recogida se ha encargado el Ayuntamiento. Así, durante toda la tarde-noche del lunes, pero aún quedaban remates de limpieza y baldeo que se ejecutaron en la madrugada de ayer martes.

La reapertura del parque está prevista a lo largo de esta semana. La decisión final dependerá de los técnicos cuando concluya la recogida de basuras y vidrios de forma exhaustiva.