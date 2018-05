La abogada acusada de estafa rompe a llorar ante la Fiscalía La abogada, en el centro, llegando ayer a la Audiencia Provincial con sus representantes. / PABLO LORENZANA La Audiencia suspende el juicio contra la letrada, acusada de apoderarse de 1,3 millones de euros de treinta clientes, por su estado de nervios FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 9 mayo 2018, 03:57

«No me voy a arriesgar a una anulación por indefensión. Se suspende la vista hasta mañana, usted no está en condiciones de declarar». La decisión de la magistrada Covadonga Vázquez, presidenta de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo, fue rápida, clara, tajante y concisa. Ya en su inicio aseguró ante los trece letrados presentes en la sala (posteriormente se añadiría uno más) que se encontraban ante una causa de «gran complejidad».

Las lágrimas y la dificultad para articular palabras de la única procesada, que acudió con dos maletas llenas de documentación que no llegó a abrir, evidencian que esta vista no es de las habituales. Y es que desde ayer y hasta el próximo 24 de mayo se celebrará en la sección segunda de la Audiencia Provincial el juicio contra la abogada avilesina Ana María R. F, para la que la Fiscalía, ejercida por Verónica Pérez, solicita diez años de prisión, inhabilitación profesional durante catorce años, multas por importe de 67.500 euros y una indemnización a treinta víctimas por un valor conjunto de 1,3 millones de euros al considerarla responsable de un delito continuado de deslealtad profesional, un segundo delito continuado de apropiación indebida y un tercer delito continuado de falsedad en documento público. A ello se unen las peticiones de los nueve abogados de las acusaciones particulares.

La defensa, a cargo de Marcelino Tamargo y María Diana González Rodríguez, de Espacio Legal abogados, solicitan la absolución y avanzan querellas contra las acusaciones, entre ellas para su antiguo socio, que ejerce la acusación particular.

La primera jornada del juicio tuvo dos partes. Una primera técnica, en la que se aportaron nuevas pruebas y la defensa solicitó la prescripción de varios delitos y en la que el tribunal aceptó la mayor parte de las pruebas y rechazó la prescripción, remitiéndose a la sentencia. En esta fase, la abogada Ana García Boto se percató de un error «mecanográfico», por el que no se había recibido en el juzgado una prueba que había solicitado. La sala rechazó su planteamiento, formalizando la letrada una queja por indefensión.

Primer interrogatorio

La segunda parte se centró en el interrogatorio a la procesada. A. M. R. F. señaló que sólo respondería a las preguntas de la fiscal y su defensa.

Verónica Pérez inició su interrogatorio preguntando por la actividad profesional y organización de su bufete. Ana María R. F, de pie, respondía con tranquilidad.

En una segunda fase, las preguntas se centraron en los diferentes casos. La procesada mantuvo su calma, aportando datos y explicando su comportamiento en la lógica del ejercicio de la abogacía. Reconoció su firma en algunos documentos, la negaba en otros y no dudaba en calificar como falsas algunas acusaciones, como la de falsificar una diligencia de personación.

Desde el estrado, su abogado, Marcelino Tamargo, le hacía indicaciones y ella solicitó sentarse. Posteriormente, reclamó su medicación cuando estaba trabándose. Antes había explicado que unos clientes le habían dado 53.000 euros que ella se los había solicitado por «sus problemas personales y económicos».

La presidenta del tribunal detuvo la vista, recibió la medicación y, tras un breve receso, la fiscal retomó su trabajo. Las últimas preguntas no llegaron a responderse. Lloraba y no articulaba palabra. Su abogado, cuya actitud en la vista fue reprendida por la presidenta, no veía problema en continuar, pero la magistrada consideró que era mejor suspender la vista y retomarla hoy, miércoles. La fiscal espera respuesta a esas preguntas.