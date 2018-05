La abogada acusada de estafa emitía facturas falsas y simulaba juicios, según los testigos Cuatro de los abogados de las acusaciones particulares se dirigen hacia la Audiencia Provincial. / PABLO LORENZANA La mayoría de los que declararon ayer en la Audiencia cuestionaron su desempeño profesional mientras la defensa trató de desacreditarlos FERNANDO DEL BUSTO OVIEDO. Viernes, 11 mayo 2018, 03:40

La tercera de las sesiones del juicio que se celebra en la sección segunda de la Audiencia Provincial contra la avilesina Ana María R. F. ha sido la más larga hasta la fecha en la vista pública que se sigue en Oviedo contra la abogada acusada de tres delitos continuados de deslealtad profesional, falsedad documental y apropiación indebida.

Y es que la llegada de los primeros testigos comienza a aportar pruebas y desvelar contradicciones sobre las que se deberá pronunciar la sala presidida por Covadonga Vázquez Llorens, que controla la vista con mano firme. De hecho, ayer calificó de improcedentes no menos de cuatro preguntas de Marcelino Tamargo, abogado de la defensa de la acusada. No fue la única discrepancia con las defensas.

Otra importante fue la queja de Tamargo y de Javier de Leiva, de la aseguradora Caser, que protestaron ante la lectura de los testimonios de dos testigos que declararon durante la instrucción, aunque fallecieron posteriormente.

Se trata de un aspecto procesal, una cuestión técnica que sorprendió a la presidencia de la sala, toda vez que, el pasado lunes, las acusaciones particulares, y también la fiscalía, pidieron su incorporación. En ese momento, las defensas no objetaron nada y, puesto que se trata de fallecidos, el procedimiento es leer en voz alta el testimonio hecho en su día.

La tercera de las jornadas también ha evidenciado la estrategia de la defensa para tratar de demostrar la inocencia de la abogada. Marcelino Tamargo busca contradicciones en los testimonios de los testigos, ya que defiende la correcta actuación profesional de su patrocinada, atribuyendo las 52 denuncias presentadas (de las que treinta han llegado a la vista) a la publicación en LA VOZ DE AVILÉS de los graves problemas personales que atravesaba la procesada.

Contradicción con el bufete

Sin embargo, ese planteamiento se contradijo con las declaraciones de los profesionales de su antiguo bufete. Ayer fue el turno del segundo de los socios y las dos empleadas.

Las tres personas reconocieron como falsa una factura recogida en las pruebas como aportada por la denunciada, coincidiendo en la existencia de un único modelo. Además, también se confirmó que todos los cobros se ingresaban en una misma cuenta y que ningún abogado recogía dinero directamente de los clientes.

El testimonio del primer socio, realizado el pasado miércoles, se reafirmó cuando ayer se remarcó la distribución de tareas y que los profesionales trabajaban con independencia.

Del resto de testigos de ayer, tan sólo una persona no había sido cliente de la acusada. Se trata de una abogada avilesina que negoció con ella un acuerdo. Describió el proceso como «largo y complejo» y donde su cliente abonó las cantidades pactadas. No apreció nada irregular en la acusada.

No sucedió así con la última de las comparecientes, que, casi desde su entrada en la sala, reprochó a la acusada su comportamiento. Los roces con Ana María R. F. se incrementaron hasta el punto de que la presidencia de la sala intervino y, ante la falta del solicitado silencio, la acusada terminó fuera de la sala.

La testigo tenía razones de peso, ya que la responsabiliza de la pérdida de casi 200.000 euros por su inacción en una reclamación económica. «Me paseó por toda Asturias», aseguró, afirmando que la acusada había reconocido los hechos delante de sus socios y se había comprometido a resarcirla. «Me fiaba de ella, si no te fías de tu abogado, ¿de quien te fías?» Su palabras y su tono provocaba las risas de los presentes. Incluso Tamargo fracasó cuando intentó buscar sus contradicciones.

Sucedió cuando le preguntó por la denuncia. «Yo no denuncié nada, doy por perdido el dinero que me robó, vengo como testigo», le respondió. Tamargo le preguntaba por unos papeles que exhibía. «Usted es muy listo, dígamelo», le respondía ella. Al final, el letrado declino en su objetivo. No así con otros testigos que aseguraron recibir sentencias falsificadas, que la acusada simulaba juicios que nunca se celebraban o no recibían el dinero que la abogada les aseguraba que iba a recibir. En esos campos, la defensa fue implacable y logró sembrar suficientes dudas para que el tribunal tenga materia suficiente para el momento de la deliberación.

Las vistas se suspendieron hasta el próximo martes, cuando se reanudarán con más testigos en la Audiencia Provincial.