El abogado de los inquilinos de El Nodo defenderá la duración ilimitada del alquiler
AVILÉS. Viernes, 1 diciembre 2017

El abogado de los treinta inquilinos del Nodo amenazados por la rescisión unilateral de las condiciones de su contrato de alquiler y, en algunos casos, por el desahucio, recurrirá la sentencia del Juzgado de Primera Instancia Número 6 que declara extinguido el contrato de arrendamiento de uno de ellos. El primero que llega a juicio.

El letrado Manuel Barba defenderá ante la Audiencia Provincial la peculiaridad de los contratos de arrendamiento firmados entre la Cofradía de Pescadores, propietaria de las viviendas del barrio, y los arrendatarios. El abogado no comparte la interpretación de la sentencia de que la duración ilimitada del contrato va en contra de la ley. «Sí es cierto que el contrato contiene cláusulas que se contraponen (...), pero no estoy de acuerdo en que las partes no han pactado la duración ilimitada del contrato o en que la legislación prohiba que lo hagan», afirmó. «Su señoría ha resuelto esto como si fuera un contrato entre particulares y no lo es (...). Está sujeto a unas condiciones especiales y así ha de ser interpretado», insistió.

A pesar de este revés judicial, el letrado valora positivamente que el juez haya considerado que su cliente, un pescador jubilado, ostenta la condición de socio de la Cofradía. Esta es una de las líneas básicas de la defensa, puesto que los derechos y obligaciones de los socios vienen definidos en los Estatutos de la Cofradía.

Paralelamente, Manuel Barba también ha recurrido el archivo de la denuncia de una viuda contra el secretario de la Cofradía, Alejandro Álvarez, por revelación y descubrimiento de secretos al haber accedido a unas facturas de Aguas de Avilés de suministro de agua. «El archivo se produce tras una contestación por escrito de la Cofradía que, por resumir mucho la cuestión, alega que han accedido a las facturas al amparo de la ordenanza municipal de suministro de agua, que permite al propietario acceder a este dato, pero en ningún caso dice eso», aseguró. El artículo 4.2 conferiría este permiso si el propietario fuera el titular del contrato de suministro y repercutiera la cuota de agua al arrendatario y «este no es el caso». «Mi cliente es la titular del servicio y paga las facturas y los conceptos de agua, contador, saneamiento y alcantarillado», amplió.