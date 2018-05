«Abrir para cruceristas no es rentable» Las encargadas del estanco de Rivero. / MARIETA Muchos comercios ven positivo crear una ruta comercial para los turistas de crucero pero creen que «no es realista» EVA FANJUL AVILÉS. Miércoles, 9 mayo 2018, 03:57

La reciente propuesta conjunta del Ayuntamiento y la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) de crear el club de 'Amigos de los cruceristas' no convence del todo a algunos comerciantes del casco histórico de la ciudad.

La iniciativa plantea promocionar a aquellos establecimientos avilesinos que abran cuando la escala de los cruceros coincida con un domingo o un día festivo. Además del sector de la hostelería, la repostería o la alimentación especializada, la medida centra su atención en visibilizar a los comercios de artesanía, complementos de moda o joyería con el objetivo de crear diferentes rutas que presenten de manera atractiva su oferta ante este tipo de turismo ocasional.

En general, los responsables de los comercios consideran positiva la medida y agradecen que se intente dinamizar el sector pero 'a priori', dada su experiencia hasta el momento, desconfían de sus resultados y creen que las expectativas sobrestiman el potencial real de negocio que ofrece el turismo de cruceros que recala en el puerto de Avilés.

Los comerciantes creen que Ayuntamiento y Ucayc «sobrestiman» el potencial de los cruceros

Según la opinión de los comerciantes consultados, parece ser que unos de los factores que más influyen en el comportamiento de gasto de los turistas es la edad. Los comerciantes destacan este aspecto y subrayan que en general el perfil del viajero que llega en estos cruceros suele ser de edad avanzada.

«Excepto aquel primer crucero que fue todo un éxito y con el que acabamos con la mercancía de producto inglés, el resto de las escalas apenas se han notado, sobre todo porque los turistas que vienen son gente mayor que tienen otra forma distinta de consumir», señala José Ramón Cuervo-Arango, propietario del estanco de Rivero.

«La gente mayor no se mueve ni gasta igual que la gente joven o de mediana edad, y eso se nota mucho y la mayoría de los que vienen en los barcos son de edad avanzada. Muchos entran, te saludan, miran y se van sin comprar nada», coincide en señalar Cristina García Álvarez, propietaria de El Parche, comercio especializado en regalo.

En este sentido va también la opinión de Javier Rodríguez Suárez, propietario de la tienda de alimentación y bebidas La Colosal, que asegura que «a mí no me sale rentable abrir un domingo para atender a los cruceristas, lo tengo más que comprobado. De hecho, cuando vienen sus compras no representan ni el 10% de la caja del día y si encima tengo que pagar el día festivo o dejar de descansar, creo que no me merece la pena», comenta.

Rodríguez cree que las grandes expectativas comerciales del turismo de cruceros tienen sentido en ciudades como Barcelona o Valencia pero que «en destinos como el de Avilés, aunque sea algo positivo resulta poco realista».

Otra de las dificultades que plantean es el tipo de producto que se ofertan «A mí el turismo de crucero no me reporta nada en absoluto, quizá porque mis artículos no son los que ellos buscan, no son cosas típicas o tradicionales de Avilés», asegura Cristina García.

La barrera idiomática parece ser otra de las cuestiones a solucionar, según apuntan los responsables de algunos comercios tradicionales como 'La Economía'.

Sin embargo, sí hay comerciantes que ven en los cruceristas un nuevo perfil de cliente. Es el caso de Nati Furones, de la tienda de artesanía Flor del agua que asegura «estoy siempre pendiente de cuándo hay escala de cruceros en Avilés y estaría encantada de sumarme a la iniciativa, me parece muy buena idea».