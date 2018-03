Absuelto de estafa el expresidente de los vecinos de El Arbolón José Ignacio Pire, en una fotografía de archivo. / MARIETA Los testimonios de seis personas que no pudieron cobrar la Lotería de Navidad de 2015 no demuestran, según el juez, que él se haya quedado con el dinero C. R. AVILÉS. Jueves, 15 marzo 2018, 01:27

José Ignacio Pire Méndez de Andes, expresidente de la Asociación de Vecinos del Arbolón, ha sido absuelto del delito de estafa del que lo acusaba la Fiscalía al considerar que no hay pruebas suficientes para condenarlo. Los testimonios de las seis personas en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal Número 2 asegurando que no pudieron cobrar las participaciones de Lotería de Navidad que le compraron en 2015 no demuestran por sí solos que él se haya quedado con el dinero, según el juez.

Esos seis vecinos de la zona compartieron un relato muy similar: que compraron participaciones de Lotería de Navidad en 2015 en la sede de la asociación de vecinos y que no habían cobrado los veinticinco euros por papeleta con los que el número 74780 resultó agraciado. Todos señalaron directamente a José Ignacio Pire. Aseguraron que él les había vendido las participaciones, a razón de cinco euros, de los que solo se jugaban cuatro, y luego nunca les abonó el premio. Según dijeron, Pire fue encadenando excusas hasta que desapareció.

La declaración más extensa fue la de la exsecretaria de la asociación, Paloma Yuste, quien incluso compartió la 'investigación' que había realizado con la administración de lotería donde se habría comprado el número. Al parecer, según explicó, la lotera le había informado de que Pire no había ido por allí una semana antes del sorteo, como es habitual, a entregar la lotería sobrante y el dinero de la vendida.

Yuste compartió que el expresidente le había dicho que habían robado en la sede de la asociación, pero no había presentado denuncia ante la Policía Nacional. A preguntas de las partes indicó que la llave del archivador donde se guardaba el dinero y la lotería ella la dejaba en una caja y a la misma tenían acceso los tres miembros de la junta directiva. La tesorera era la mujer de Pire. Además de los seis afectados, declaró un agente de Policía Nacional. No se llamó, sin embargo, al gerente de la administración de lotería donde supuestamente se compró el número.

José Ignacio Pire no se presentó al juicio del lunes. Su abogado tampoco pudo contactar ayer con él.