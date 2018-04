Absuelven a la mujer que quebrantó una orden de alejamiento de su exnovio Condenan al pago de 180 euros a un amigo del padre por agarrar por el pecho al denunciante en el interior de una sidrería de Luanco en la que coincidieron en febrero C. R. AVILÉS. Sábado, 21 abril 2018, 01:38

R. M. I. se libra de la cárcel. La mujer, con antecedentes penales por acosar a un exnovio y con una orden de alejamiento en vigor, fue denunciada por haberla quebrantado el pasado mes de julio. El Juzgado de lo Penal Número 1 de Avilés la ha absuelto al valorar que el encuentro entre ambos no fue provocado, máxime teniendo en cuenta que ella vive en Luanco, donde sucedieron los hechos, y la familia había reservado con antelación una mesa para comer en el establecimiento en el que coincidieron. Absuelve también a su padre de un delito leve de amenazas, pero condena a un amigo de este por maltrato contra el denunciante, al que agarró por el pecho, desabrochándole la camisa. Tendrá que pagar una multa de 180 euros.

Los hechos juzgados la semana pasada sucedieron el 5 de febrero de 2017, en plenas fiestas del Socorro, en una sidrería de la avenida del Gayo. El denunciante se encontraba allí con su mujer y sus hijos cuando entró su ex. A pesar de que ella declaró que no lo vio, la jueza cree que es imposible porque, tal como declaró un agente de la Guardia Civil, desde la entrada se ve perfectamente la mesa en la que estaba. Pero a la vista de las imágenes grabadas por la cámara del establecimiento, «la mirada de R. está dirigida al suelo» al pasar por su lado, de lo que extrae que no acudió a la sidrería «con intención de motivar un encuentro provocado y consciente», sino que acudió allí porque su familia estaba comiendo en una mesa que se había reservado días antes.

Subraya, además, que la mujer vive en Luanco y el denunciante en Avilés, por lo que ella «no tenía por qué saber que él había decidido acudir a comer justamente ese día a la localidad y menos a esa sidrería en cuestión». Anota que el encuentro fue «puramente casual» y la misma abandonó el local en cuanto pudo.

El denunciante declaró en el juicio que la tensión comenzó cuando la familia de R. M. I. entró en la sidrería y vio al hombre. Hubo «comentarios y risas» que, según dijo, no cesaron en ningún momento. Sin embargo, esto no pudo ser probado.

Igual que las amenazas de las que acusó al padre de la mujer, J. A. M. Del testimonio de los agentes de la Guardia Civil, solo se pudo confirmar un «sal a la calle si tienes huevos». Estos verificaron que J. A. M. estaba muy alterado, por lo que tuvieron que sacarle del local hasta en dos ocasiones.

El único condenado es S. G. F., amigo del padre, y al que se ve en las imágenes agarrar por el pecho al hombre «sin llegar a causarle ningún tipo de lesión». Por este delito leve de maltrato tendrá que pagar 180 euros.

La sentencia será recurrida por la acusación.

Los antecedentes

R. M. I. fue condenada en diciembre de 2016 a un año de cárcel, una orden de alejamiento de quinientos metros durante dos años y al pago de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil por haber acosado a su expareja entre abril y mayo de ese mismo año con doscientos mensajes de telefonía móvil en menos de dos semanas, llamadas y seguimientos por la calle. Entonces se dictó una medida cautelar de alejamiento que posteriormente quedó demostrado que había quebrantado. Fue condenada a seis meses de cárcel.

Ambos fueron pareja hace nueve años, en una relación que solo duró unos meses. Él está casado desde hace varios años y tiene dos hijos.