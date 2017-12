«No aceptaré que la comisión del agua se convierta en un show», avisa la alcaldesa

El grupo municipal socialista preguntó ayer al resto de integrantes de la comisión del agua «qué tipo de información quieren analizar», según explicó después la alcaldesa, Mariví Monteserín. Señaló que en la anterior ocasión se facilitaron casi 28.500 folios, que estuvieron expuestos en la empresa de Aguas de Avilés durante veinte días, lo que supuso un «trabajo enorme» que ahora quieren acotar.

Aseguró que su partido está dispuesto a colaborar, pero no a convertir la comisión en un espectáculo. «La oposición quería convertir esta comisión en otro tema, alargarla lo más posible y hacerla con un componente de show que no estoy dispuesta a aceptar», advirtió. Recordó que esta es una comisión informativa, no de investigación, y como tal «nos debemos a su reglamento de funcionamiento». «No tenemos nada que ocultar y ya quedó demostrado que todo el proceso de creación de la sociedad mixta de Aguas de Avilés ha sido claro y transparente y eficaz para la propia ciudad», remató.