IU acusa al PSOE de no querer negociar el presupuesto e insiste en implantar una renta social Juan José Fernández. / P. BREGÓN La coalición dice que el gobierno socialista es «conservador» y mantiene también como 'línea roja' la congelación de privatizaciones R. D. AVILÉS. Viernes, 12 enero 2018, 02:13

Izquierda Unida y PSOE escenificaron de nuevo ayer la ruptura de quienes hasta hace poco tiempo fueron socios de gobierno e impulsores de las políticas sociales vigentes en la ciudad, que ahora les separan para abordar una negociación presupuestaria. El coordinador general de la coalición, Juan José Fernández, exconcejal en el gobierno local junto al PSOE, afeó ayer la conducta de los socialistas, a quienes acusó de no querer «ni negociar» y presentarles un presupuesto «cerrado, cuando en otros sitios, como en Castrillón, primero se negocia con quienes quieres acordar algo y luego presentas el proyecto».

A pesar de ese margen a la negociación que asegura IU que «había con ellos, porque nuestra propuesta no era ni un farol ni una escenificación», dijo ayer Fernández, quedan excluidas las dos principales exigencias o 'líneas rojas' de la coalición para aprobar el presupuesto municipal. Por un lado, la consabida animadversión hacia las privatizaciones, que quieren congelar como mal menor porque con ellas «no nos sentimos cómodos, no solo por lo que supone para el Ayuntamiento, sino para el conjunto de los trabajadores en cuanto a empleo precario», matizó el coordinador, además de poner ejemplos de ayuntamientos gobernados en España por socialistas que siguen su filosofía.

Y por otro, con la propuesta de una renta social municipal que complementaría con 450 euros extra el salario social básico, «porque no es una enmienda a la totalidad de los servicios sociales municipales, no elimina nada, sino que va a más». En este caso, tanto Fernández como la concejala de IU Llarina González dijeron ayer que estaban dispuestos a pactar una implantación que no tendría necesariamente que ser igual a la de Gijón. ¿Qué falla entonces en los servicios sociales municipales para que haga falta esa renta añadida? González tenía ayer la respuesta: «La burocratización, para cualquier pequeña cosa tienes que ir a los servicios sociales. Con la renta social eliminamos eso. Con esa ayuda tú te administras y estableces tus prioridades, ta da mayor libertad y autonomía. Hay gente que se ahoga en tramitaciones, burocratización y documentos, y desisten de solicitar ayudas».

IU de Avilés, que también acusó al PSOE de «hacer un paripé, porque llegaron a la negociación con la cuestión de confianza decidida», contrastó el desacuerdo en la ciudad con el acercamiento en Asturias entre el 'nuevo' PSOE de Adrián Barbón e IU para negociar los presupuestos regionales. «Aquí con ocho concejales de 25 gobiernan como si fuera su cortijo, como si tuvieran mayoría absoluta», añadió Juan José Fernández.

El gobierno

Por su parte, la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, recordó ayer que «IU ha pasado de formar gobierno a la comodidad de la oposición, poniendo excusas para no negociar durante tres años. Han perdido la brújula y no saben si están en la izquierda o en la derecha, enfrentándose a sus propias contradicciones. No pueden estar años defendiendo un modelo social construido con gran consenso, en el que tuvieron su aportación desde el gobierno, y salir ahora con un sistema conservador como es darle una tarjeta bancaria a personas con menos recursos».

Al igual que hiciera la concejala de Bienestar Social, Yolanda Alonso, la edil de Hacienda acusó a la renta social municipal de IU de «estigmatizar la pobreza y señalar a la gente, al estilo del antiguo padrón de beneficencia». Raquel Ruiz también comentó que «curiosamente, IU habla de Gijón como modelo, cuando sus compañeros de partido en el ayuntamiento gijonés ponen de ejemplo al Ayuntamiento de Avilés en partidas sociales del presupuesto municipal, como por ejemplo la ayuda a domicilio, con notable diferencia de gasto a pesar de la gran diferencia de tamaño de Gijón y Avilés».