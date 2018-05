Los no adscritos tachan de «fascista» la propuesta contra los tránsfugas del PP Afirman que De Rueda «es un dictador y De la Torre no se entera» y solicitan que se respeten sus derechos constitucionales J. F. G.- Sábado, 5 mayo 2018, 16:27

Los tres exconcejales del PP ahora no adscritos califican de «antidemocrática» la propuesta que plantea su expartido para alcanzar un pacto antitransfuguismo a nivel local inspirado en el suscrito en España en 1998. «Roza el más puro fascismo. Va mucho más allá de lo que contemplan la Ley y las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los no adscritos. Lo que quieren es declararnos proscritos, anularnos», manifestaron ayer Constantino Álvarez, Francisco José Zarracina y Alfonso Araujo.

Los tres solicitaron «coraje y sensatez» al resto de formaciones con representación municipal para que rechacen la propuesta y arremetieron contra el que fue su partido hasta que semanas atrás decidieron abandonarlo por discrepancias con las direcciones local y regional. «El PP ha perdido la credibilidad, está sumido en una crisis de corrupción permanente, y antes de aplicar una política fascista debería reflexionar. La fórmula que piden aquí no la aplican en otros lugares. En esta legislatura el PP se ha hecho con más de cien alcaldías con votos de tránsfugas», término con el que no se identifican.

«No lo somos. Nosotros nos mantenemos fieles a las mismas ideas. Son más tránsfugas aquellos que llegados de otros lugares y dirigidos por un dictador –en referencia a la nueva junta directiva y a su presidente, Pedro de Rueda – sobrevuelan Avilés y de repente se alejan del programa que prometieron a los avilesinos para ir por otro camino. Es una estafa política», subrayaron.

De todos

Los tres concejales no adscritos, que recientemente anunciaron que se presentarán a las próximas elecciones municipales bajo otras siglas, aseguraron que «como todos los concejales electos, representamos a los avilesinos, y tenemos unos derechos constitucionales que no se pueden vulnerar. No somos electos de ningún partido, sino de los ciudadanos, al igual que la alcaldesa lo es de todos los avilesinos, no únicamente de quienes la votaron. Decir lo contrario es pervertir la democracia. Afortunadamente España no es una partitocracia. A Rajoy y a Mercedes Fernández les gustaría decidir con su dedo lo que hay que hacer, pero no es así».

También dirigieron duras palabras hacia el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre. «No ha hecho ni una propuesta a favor de los avilesinos, que es para lo que le pagan. Como político es incapaz, no se entera de lo que pasa. Ya no estamos en el PP, ya no llevamos el peso del grupo municipal. Les pedimos que se olviden de nosotros y que empiecen a venir por el Ayuntamiento y a proponer cosas en positivo», concluyeron.