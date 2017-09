Somos e IU advierten a la alcaldesa de que «podría prevaricar si no obedece al Pleno» Primitivo Abella, en el centro, en el Pleno celebrado el pasado jueves. / MARIETA El concejal Primitivo Abella dice que su partido estudia «la presentación de una querella penal por no respetar el acuerdo» sobre las educadoras de las escuelas infantiles L. V. AVILÉS. Sábado, 23 septiembre 2017, 02:00

Los grupos municipales de Somos e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Avilés advirtieron ayer a la alcaldesa de la ciudad de que podría estar incurriendo en «un delito de prevaricación» si no cumple el acuerdo plenario que instaba a incorporar los puestos de las educadoras de las escuelas de 0 a 3 años en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) municipal. La formación vinculada a Podemos fue, incluso, más allá al anunciar mediante un comunicado que estudia presentar una «querella penal» contra ella en tal sentido.

«Para la alcaldesa el Pleno es una figura decorativa. Sin embargo, nos vemos obligados a recordarle que es un órgano de gobierno, al igual que la Alcaldía, con sus competencias determinadas por la ley y sus decisiones son ejecutables desde el momento de su aprobación. Ella no puede eludir su obligación legal de ejecutar el acuerdo plenario», aseguró ayer Primitivo Abella, concejal de Somos Avilés.

En el Pleno de este jueves Monteserín había indicado que el acuerdo no se cumpliría porque los informes que tiene el gobierno local sobre la incorporación de los puestos de trabajo a la RPT no son favorables. «La alcaldesa de Avilés está mintiendo cuando hace esas afirmaciones porque ella misma sabe que de esos tres informes sólo uno de ellos, el de Recursos Humanos, pone que no procede, pero justificándose en jurisprudencia que es muy ambigua. El resto de los informes no hablan sobre la materia que nosotros pedíamos en la moción y, sobre todo, en ningún caso pone que no se pueda modificar la RPT y crear estos puestos de trabajo», indicó también en un comunicado Llarina González, la portavoz de IU.

La edil también informó que su grupo municipal ha recibido un decreto de Alcaldía como respuesta a su solicitud de informes. En el mismo «nos invita a que nosotros, grupos de la oposición, a que presentemos una propuesta concreta sobre la modificación de la RPT en la que se establezca la descripción del puesto, características, dotación presupuestaria, etcétera. Es decir, la alcaldesa nos está diciendo a la oposición que realicemos el trabajo que ella y su equipo de gobierno tiene la obligación de hacer tras la propuesta aprobada y no quieren».