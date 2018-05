Somos y PP afirman que el plan Avilés Innova es un «compendio de proyectos ya previstos» Gobierno local, sindicatos y FADE escenificaron el pasado jueves la firma del nuevo plan en el Ayuntamiento. / MARIETA Izquierda Unida afea que el acuerdo se haya negociado sin contar con la oposición y Ganemos lo tacha de «humo» J. F. GALÁN AVILÉS. Sábado, 5 mayo 2018, 02:33

Somos y el PP reducen a un «mero compendio» el 'Pacto Avilés Innova por el desarrollo económico, la sostenibilidad, el empleo y la cohesión social', un acuerdo suscrito el jueves por la alcaldesa, Mariví Monteserín, el presidente de la FADE, Belarmino Feito, y los secretarios comarcales de UGT y CCOO, Iñaki Malda y José Manuel Rodríguez Baltar, que recoge actuaciones en distintos ámbitos por importe de 119,3 millones a ejecutar en los próximos cuatro años. Ambos partidos señalan que, a su juicio, se limita a recoger actuaciones ya previstas por distintas administraciones a la vez que reprochan al PSOE que se haya redactado y presentado sin tener en cuenta a la oposición.

«Suena muy bonito, pero de innovador no tiene nada. Es como un disco recopilatorio. Lo que han hecho es poner en un mismo documento los grandes éxitos, con la diferencia de que en este caso muchos de ellos están aún por venir», manifestó Primitivo Abella, concejal de Somos, el primer partido de la oposición tras la fractura que ha quebrado en dos al PP.

A modo de ejemplo se refirió a los nuevos accesos al puerto, al soterramiento ferroviario, a la Isla de la Innovación, la rehabilitación del Palacio de Maqua y a la Fundación del Español. «También han incluido en él las acciones vinculadas al futuro plan de movilidad, la renovación del alumbrado, el plan estratégico de promoción social, las ayudas de emergencia y otras muchas cosas que ya están en marcha o previstas. Incluso recoge principios que corresponden a otras administraciones, como reducir la contaminación ambiental, fomentar la cultura emprendedora en los centros educativos o impulsar la formación profesional. Lo que hace una vez más el Ayuntamiento es apropiarse de iniciativas ajenas y presentarlas como propias, cuando no es así. Tendría que llamarse 'documento resumen de proyectos de distintas administraciones que afectan a Avilés', porque eso es lo que es», añadió. Según el concejal de Somos, el plan «no es más que un refrito, una campaña de marketing en la que vuelve a venderse lo que ya se había vendido», concluyó el concejal de Somos.

Tras calificar de «positivas todas aquellas propuestas respaldadas por empresarios y sindicatos en aras del interés general», Carlos Rodríguez de la Torre, portavoz del PP, se expresó en términos similares. «Es un 'remix' de actuaciones ya aprobadas en muchos casos por otras administraciones y en gran medida por el Gobierno de España, como son los casos del soterramiento, la Ronda Norte o los proyectos de los fondos DUSI. Lo único que hace este plan es ordenarlos y presentarlos en un único documento», manifestó.

De la Torre también criticó el momento y las formas. «El nuevo plan debería de haber entrado en vigor en el inicio de la legislatura, no en la recta final, y después de conocer el balance del anterior -Avilés Acuerda- para conocer el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Y sobre todo debería de haberse consensuado con el resto de fuerzas políticas. Una vez más no se nos ha tenido en cuenta para nada. No se nos informó de nada. Nos enteramos por la prensa», aseguro el portavoz popular, en lo que considera «una nuevo desaire» de la alcaldesa.

Sin consenso

Izquierda Unida puso el acento en este asunto. «El plan conlleva una serie de inversiones millonarias y se propone a un año de las elecciones municipales sin contar para nada con el resto de los grupos municipales, que no conocíamos ni el borrador ni sus contenidos. Es una irresponsabilidad que un proyecto de esta envergadura, que tendría que ser de ciudad, se vea empañado por la marginación de los grupos de la oposición por parte de la alcaldesa. Ni siquiera nos invitó a la firma», lamentó su coordinador, Juan José Fernández.

Agustín Sánchez, único concejal de Ganemos, lo tachó de «humo. Si fuese realidad estaría muy bien, pero no lo es. Según recoge al Ayuntamiento le corresponde desembolsar más de sesenta millones, cuando la partida anual destinada a inversión no supera los seis. ¿De dónde va a salir el dinero? Ilusionar a la gente con grandes cifras que solo se sustentan en el aire suele conducir a la decepción», reflexionó. En este sentido, el plan determina que el 56,83% de los 119,3 millones, es decir, 67,8, tendrá que desembolsarlos el Ayuntamiento, el Principado un 33,28% (39,7 millones de euros) y el gobierno central el 0,79%, 991.523 euros.

Ciudadanos, por su parte, valoró positivamente «que se llegue a este tipo de acuerdos. El tema de infraestructuras ya está más o menos encarrilado, lo importante es lo que se refiere a formación y empleo, y a las propuestas en tecnología. Entendemos que el futuro de Avilés pasa por la industria y por el sector terciario avanzado», valoró su única concejala, Carmen Pérez Soberón.