La alcaldesa de Castrillón se suma a la idea de Balbín que defiende su partido Yasmina Triguero, alcaldesa de Castrillón. / MARIETA Triguero dice que «es necesario presentar más de una alternativa, incluir la que afectaría al Castillo de Gauzón sería una trampa porque no es viable» J. F. G. PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 3 junio 2018, 02:51

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, expresó ayer su apoyo a las voces que reclaman que se estudie el proyecto que defiende soterrar un tramo de la N-633 -la Arteria del Puerto- al igual que está previsto hacer con las vías del ferrocarril para dar salida hacia la autopista al tráfico rodado que ahora soporta la avenida del Conde de Guadalhorce. Con esta fórmula se evitará el trazado proyectado, de unos diez kilómetros a través de Gaxín. Es la llamada opción Balbín, el apellido de los arquitectos que la han puesto sobre la mesa, Juan Enrique Balbín, redactor del Plan General de Ordenación Urbana de 1986 de Avilés, y su hijo Marcos.

La alcaldesa de Castrillón esgrime que «permitiría rentabilizar económica, social, industrial, medioambiental y culturalmente una inversión de gran calado e importancia estratégica para la comarca y para el puerto. Y el momento de abordar esa alternativa es ahora, no en fases posteriores. En contra de los que dicen algunos, solo se tendrán en cuenta aquellas que desde un primer momento formen parte del estudio informativo, no las posteriores, y además es obligatorio presentar al menos dos que sean viables».

Triguero se detiene en este punto. «Introducir la que afectaría al Castillo de Gauzón sería una trampa, sencillamente porque no es viable, y la que dibujaba un túnel bajo la ría ha sido descartada sin más, pese a que ningún informe avale tal decisión, de evidente carácter político. Entonces, ¿qué motivos hay para no presentar la de Balbín? ¿a qué intereses responde defender a ultranza la de Gaxín?», se pregunta. Cabe recordar que la opción por la que se decantan los técnicos no transcurre por suelo de Castrillón.

El debate sobre el trazado de la futura carretera se inició hace más de una década. «Un nuevo fracaso no sería entendible, es preferible resolver tarde y bien una estructura de semejante interés estratégico que pronto y mal. Quieren hacernos creer que la opción de Gaxín es la única viable, y nadie ha demostrado que sea así. Está la de los Balbín, dos profesionales de reconocido prestigio, y lo menos que se puede hacer es estudiarla», concluyó la alcaldesa. Dicha propuesta será presentada en un acto público programado para las siete de la tarde del martes en el Valey.