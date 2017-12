La alcaldesa de Avilés pide «aunar fuerzas» y «altura de miras» en el área central de Asturias

Los alcaldes de las tres ciudades más importantes de Asturias brindaron ayer por el municipalismo y expresaron su deseo de estrechar lazos para reforzar así la «excelente sintonía» que impera en sus relaciones y sentar a lo largo de 2018 las bases que permitan construir un área central que englobe a los tres municipios. Durante el acto, celebrado en el Ayuntamiento de Avilés, se escucharon duras críticas a la gestión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «el principal problema que tienen los ayuntamientos. No nos deja hacer cosas, no nos deja reintegrar a la ciudadanía en forma de servicios los impuestos que pagan. Es una aberración», manifestó el alcalde de Oviedo, Wenceslao López.

Su mensaje fue refrendado por la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, que apeló a «aunar nuestras fortalezas» como elemento clave para que Asturias «sea un referente a nivel europeo y lidere un nuevo tiempo». La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se mantuvo al margen de las críticas y centró su intervención en destacar la importancia de llegar a acuerdos entre las distintas administraciones «sin dejar de lado la lealtad institucional».

En el acto de ayer también estuvieron presentes los alcaldes de Castrillón, Corvera e Illas, Yasmina Triguero, Iván Fernández y Alberto Tirador, respectivamente, así como el presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Ignacio García Palacios, que situó a Montoro en el centro de la diana. «Es inadmisible que los ayuntamientos asturianos tengan varios cientos de millones de superávit acumulados en bancos sin poder destinarlos a prestar servicios», por lo que solicitó que se modifiquen las reglas que limitan el gasto municipal y la contratación de personal así como un nuevo modelo de financiación local. «Ojalá la magia de la Navidad, con Melchor, Gaspar, Baltasar y Cristóbal (Montoro), nos obsequien con estos tan necesarios presentes», proclamó.

El alcalde de Oviedo tomó el testigo. Las leyes de estabilidad presupuestaria «impiden a ayuntamientos con deudas menor del 30% seguir endeudándose para crear empleo, cuando cualquier familia se endeuda al menos en el 100% de sus ingresos anuales. Eso no es endeudarse, es autofinanciarse. El principal problema es ese, que teniendo recursos económicos y capacidad de endeudamiento no podemos devolver a la ciudadanía los remanentes. Tenemos un sistema cuyo objetivo es acabar con lo público y con lo municipal, y hay que romper esas cadenas», señaló. López también apeló a la colaboración entre ayuntamientos. «Esa voluntad hay que formalizarla mediante un tejido público a nivel municipal. Estoy hablando del área central, abierta a las alas, para crear una Asturias más dinámica y progresiva, y va siendo hora de dar el primer paso. No se lo pido a los reyes magos sino a vosotros, tenemos que pedir menos y hacer más», concluyó el alcalde de Oviedo.

En un discurso de marcado tono institucional, Moriyón subrayó la importancia de los ayuntamientos, «la cabeza de la administración más cercana al ciudadano. Mantener el contacto directo con la sociedad y rendir cuentas ante ella es parte esencial de nuestra labor como también lo es llegar a acuerdos, que es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Desde los desacuerdos legítimos y las posiciones no compartidas nuestro deber es y siempre será hacer todo lo posible para garantizar el bienestar de todos y en definitiva, para dejar de ser un problema y pasar a formar parte de la solución», manifestó la alcaldesa de Gijón.

Tras rubricar «completamente» las declaraciones del alcalde de Oviedo y del presidente de la Federación Asturiana de concejos, «que tan bien han explicado las reivindicaciones que tenemos a nivel local», Monteserín se refirió a Asturias como «una región que tiene grandes oportunidades y mira con decisión y ambición a su futuro. La realidad evidencia que colaborar nos hace más competitivos como territorio, ese es el camino que ha de recorrer Asturias». La alcaldesa de Avilés también se refirió al área central, «un proceso que hay que afrontar con convicción y altura de miras».

Las intervenciones dieron paso al tradicional brindis navideño de fin de año y a un encuentro con periodistas de distintos medios.