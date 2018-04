La alcaldesa reclama al Gobierno central una inversión en Maqua y el Centro Niemeyer El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, la alcaldesa, Mariví Monteserín, y el ministro de Fomento. Íñigo de la Serna, el pasado septiembre en el Ayuntamiento. / MARIETA «Había un compromiso del Ministerio de Medio Ambiente para abordar las obras en la depuradora y no hay ninguna partida en los presupuestos», lamenta Monteserín RUTH ARIAS AVILÉS. Jueves, 5 abril 2018, 00:38

Los Presupuestos Generales del Estado han traído una de cal y una de arena a Avilés. Si por una parte se concretan en ellos algunas partidas para las fases iniciales de dos infraestructuras esenciales como son la Ronda Norte y el soterramiento de las vías, que cuentan con cuantías económicas para contratar sus estudios informativos, lo cierto es que también hay ausencias de calado. Para la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, la principal es la de la depuradora de Maqua. Pendiente de unas millonarias obras para adaptarse a la normativa europea, el Ministerio de Medio Ambiente no prevé dedicarle ni un euro a esta instalación.

«Había un compromiso por parte del ministerio y es una obra importante para los vecinos y para la ciudad», recuerda Monteserín, que recuerda además que será necesaria una inversión «considerable», que en su momento se cifró en una cantidad que podría rondar los cuarenta millones de euros.

No es, sin embargo, la única ausencia que la alcaldesa ha notado en las cuentas del Gobierno central en lo que se refiere a Avilés. La otra tiene que ver con el Centro Niemeyer, para el que el Ministerio de Cultura sigue sin contemplar ninguna aportación. «Mientras gobernó el Partido Socialista siempre hubo una aportación de 120.000 euros, que ahora no está», señala la regidora. En los últimos años, el grupo parlamentario socialista había venido presentando una enmienda para solicitar esta partida, y la intención es que esta medida vuelva a llevarse a cabo nuevamente este año.

Más información La oposición exige pasar de la fase de proyectos a la de obras

Infraestructuras

Lo positivo son las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento, que «reflejan el trabajo de los últimos meses entre el Gobierno del Principado, el ministerio y el propio Ayuntamiento, y recogen algunas de las cosas que hemos pactado en los protocolos firmados recientemente».

No obstante, la alcaldesa recuerda que se trata de «un anteproyecto» para el que el gobierno «aún debe buscar acuerdos y apoyos» para lograr aprobarlos. Las cantidades destinadas a estas dos grandes infraestructuras no son, no obstante, demasiado elevadas: 50.000 euros para iniciar el estudio informativo y el proyecto del soterramiento y otros 400.000 euros para la Ronda Norte. Monteserín valora que incluso podrían ser posibles en el caso de que finalmente no se aprobasen las cuentas «sin producir retrasos», ya que la voluntad es «agilizar al máximo tanto la Ronda Norte como el soterramiento de las vías».