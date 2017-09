«Soy un alcornoque, una mecia de sur y norte»

Chechu López lleva tres palabres núna maleta... Títulu del poemariu qu'acaba presentar con bien d'ésitu nel Conceyu Corvera. El llibru resume de manera brillante lo que Chechu López ye: un outsider, un buscador... La xente que lu conoz dicin lo meyor que se pue dicir de dalguién: que ye la meyor persona posible. Pa enriba, en castellanu o en fala, escribe bien. Los sos versos impacten na memoria como l'orbayu, infiltrando, decantando...Pasando a formar parte del lletor, Chechu López ye autor pa nun perder de vista: va sorprender.

-A Chechu... ¿Cómo te llames?

-Jaja... Chechu... Si, bono, el mio nome completu ye José Miguel López Álvarez, anque toi na cuenta que nun debe haber yá xente que me llame asina... El nome asina, a lo grande, queda reducío pal ámbetu burocráticu y pal familiar más allegáu: mio ma Estrella, mio pá Juan Antonio... ¡Nin la mio fía Alba me llama asina, jaja...!

«Confieso con bien d'argullu que'l primer llibru que lleí saquélu na biblioteca de Les Vegues»

-¿Un día perfectu de nenu?

-De nenu tenia munchos díes perfectos, quésiyo, dependía un poco del tiempu... Por exemplu nel inviernu, si había riada, avezaba tirar colos mios amigos un bote a la altura'l Montera y siguíamoslu hasta Llaranes... Y eso podía llevamos tola mañana d'un sábadu... O tamién garrar los patinetes y tiramos cuesta abaxu dende'l centru cultural de Les Vegues a la ilesia...

-¿Qué estudiaste?

-Gráu superior n' estructures Metáliques, un ciclu de formación privao nes enerxíes renovables, amás del Bachilleratu... Y dos años na escuela d' idiomes faciendo inglés.

-¿To padre orixinariu del Sur y to madre del estremuocidental d'Asturies... ¿D'onde te sientes?

-Los dos puntos cardinales tiren muncho. Dalguna vez digo emocionáu que soi un alcornoque, una mecia imposible ente l'Olivu del Sur y el Texu del Norte...

-¿Tuvisti biblioteca en casa?

-En cá mio ma siempre hubo llibros... Y, pa enriba, tuvi un güelu al que nun-y prestaba pasar la ivernada en Grandas de Salime y entós venía pa la mio casa y con él veníen los cuentos, les histories... Munches d'elles de pa cuando la guerra... Mio madre siempre fue socia del Círculu de Lletores, y gracies a ello, la mio hermana y yo tuviemos al quite de les novedaes. Anque teo de confesar con bien d'argullu que'l primer llibru que lleí saquélu na biblioteca de Les Vegues, col mio carné de sociu acabante sacar. Amás de too ello na mio casa siempre hai llibros, teo la norma de nun emprestar llibros, cuando un llibru sal de casa ye pa nun volver. Más me presta regalar un llibru qu'emprestalu.

-¿Lo primero qu'escribisti?

-Pues entamé cuantayá con una novela histórica, que falaba de la conquista de Roma del Noroeste peninsular nel sieglu I y la posterior esplotación minera... Pero quedó quietoparao con unes 300 páxines yá va pa diecisiete años, depués de muncho documentáme...

-¿Dalgún llibru que te tenga marcao?

-El que más me tien impactao, el que más tengo lleío ye l que más me prestó foi Sinué l'Exipciu de Waltari, un llibru crudu, real, que disecciona la sociedá de la dómina exipcia en que se desarrolla... Pero que sigue siendo actual.

-¿Les alministraciones miren polos creadores?

-Yo creo que l' alministración, sobre manera la local, sensibiliza, promociona, con recitales, publicaciones... Quiero velo en positivo... Anque siempre espero por más actividá.

-¿Autores que te presten?

-Quésiyo... De Verne a la Física cuántica... Soi lletor complusivu. Nun faigo ascos a nada: d'un best seller a la mayor delicatessen poética... Na mio mesita hai como cinco o seis llibros por lleer, poemarios de xente que presenta y que-y merco'l llibru, Neruda aveza tar, Lorca, depende del momento y de les ganes. Reverte, Lorenzo silva, Santiago Portillo... Anque si tuviere que quedar con dalguién sedría con José Saramago.

-¿Y agora con qué tas?

-Pues con un poemariu en fala qu'espero asoleyar l'añu viniente.

-Por cierto... ¿Á Fala cuídase?

-Nesto sal el mio llau mas quixotescu... Á fala ye patrimoniu de tolos asturianos, mesmo que la so llingua hermana... Y hai que conoceles, reconoceles y cuidales. Á fala e á fala...