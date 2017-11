Alfonso Araujo reclama que se convoque el congreso del PP Alfonso Araujo. / P. BREGÓN El edil presentó ayer sus redes sociales para la campaña por la presidencia del partido en Avilés S. GONZÁLEZ AVILÉS. Miércoles, 22 noviembre 2017, 01:12

Alfonso Araujo reiteró ayer su candidatura al próximo congreso del PP de Avilés. El edil popular ya ha iniciado su campaña, a la que ha denominado '2.0' ya que apuesta por los perfiles en redes sociales y un email específico para la campaña, a través de los cuales espera estar «en continuo contacto con los militantes y afiliados del partido».

El edil presentó ayer estos perfiles, que se pueden encontrar bajo su nombre en las principales redes sociales. «Queremos tener un mejor conocimiento de los electores y por eso apostamos por una comunicación directa, abierta y personalizada con todos ellos», destacó Araujo. Por otro lado, se apresuró a pedir que el congreso local sea convocado antes del 30 de noviembre, «tal y como se recoge en los estatutos. Todos los días me levanto esperando por la convocatoria del congreso pero van pasando os días y no se produce, no sé por qué, habría que preguntar a los ideólogos de la gestora».

En los perfiles abiertos, que ya están en pleno funcionamiento, espera recibir «propuestas de todos y también críticas, que para eso estamos, las escucharemos todas y aprenderemos de ellas», recalcó Araujo. Su candidatura afirma que pasa por recuperar la participación activa de toda la militancia y es por eso que espera «tanto durante el proceso previo al congreso como después de la elección, si resulto ganador, establecer todos los cauces necesarios para que los afiliados estén presentes en el día a día del partido».

Además, opina que esta presencia en redes sociales es beneficiosa para el partido ya que «te aporta un trato más cercano. A esto hay que sumarle que es de fácil difusión por lo que lograremos hacer llegar nuestras propuestas más lejos y sobre todo, a la gente joven», resaltó el concejal.

Sobre la posibilidad de que presente su candidatura el actual presidente de la gestora, Pedro de Rueda, Araujo lo ha llevado al plano de los «rumores» dado que ha asegurado no le consta que eso vaya a ser así. «No quiero responder a rumores pero tiendo a creer en la palabra de las personas y Pedro de Rueda ha dicho públicamente y en privado que nunca iba a ser candidato», apuntó Alfonso Araujo.