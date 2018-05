«Los animales ayudan a la gente con problemas» Malaika Fidalgo, ayer en parque Ferrera. / MARIETA La avilesina Malaika Fidalgo presentará el sábado su primera novela 'Melinda, cuando el fin es el principio' C. DEL RÍO AVILÉS. Martes, 22 mayo 2018, 03:54

Malaika Fidalgo es una avilesina con la «misión en la vida» de concienciar sobre la importancia de la naturaleza y los animales a través de la escritura. En este objetivo se enmarca la publicación del libro 'Melinda, cuando el fin es el principio', que el próximo sábado 26 presentará en el café Lord Byron de la calle Palacio Valdés, a la una de la tarde. La novelista y editora Puri Sánchez entrevistará a la autora en un acto que contará con la música de Mark Ávila & Paradoxus Luporum.

'Melinda, cuando el fin es el principio' es una novela basada en hechos reales y narrada por la protagonista, por Melinda, una perra que logra salir de la perrera y que cree que todo es posible junto a su nueva dueña. Juntas emprenderán un camino lleno de aventuras.

La idea de escribir un libro surgió de la experiencia personal de Fidalgo en las redes sociales. «Yo escribía para una revista de turismo sobre mis viajes en autocaravana con mi perro y mi gata cuando un día me dio por publicar en Facebook los líos en los que me metía con ellos. Cuando pasaba unos días sin conectarme y sin publicar nada me sorprendía ver la bandeja de entrada llena de mensajes preguntándome por ellos», explica.

No es un libro de experiencias personales, pero sí de episodios inspirados por la realidad. «Los animales, nuestras mascotas, ayudan a la gente con problemas, a quienes se encuentran en la calle, a niños con dificultades de movilidad y también alivian la soledad de las personas mayores y les hace sentir valiosas», resume.

Malaika Fidalgo, nombre artístico que se adjudicó tras pasar largas temporadas en Tanzania, tiene claro que lo suyo es escribir sobre animales en reconocimiento al «vínculo que se establece entre estos y las personas». Durante veinte años, Fidalgo se ha dedicado a trabajar con mascotas en clínicas veterinarias, con adiestradores, con jueces 'agility' y como masajista y fisioterapeuta canina, entre otros.