El área sanitaria tiene problemas para cubrir vacantes en diez especialidades médicas El departamento de Radiología lleva años intentando contratar un profesional sin éxito. / MARIETA El departamento en estado más crítico es el de Traumatología, donde faltan cuatro profesionales, un 26% de la plantilla RUTH ARIAS Lunes, 14 mayo 2018, 02:24

La falta de médicos traumatólogos es uno de los grandes problemas del sistema sanitario asturiano, en el que hay actualmente doce vacantes en una plantilla de 114 profesionales. Avilés es, en este contexto, uno de los casos más paradigmáticos, ya que en la actualidad hay cuatro plazas sin cubrir en el hospital y otros once trabajando, es decir, el 26% de las plazas están vacías y sin visos de que puedan llegar a cubrirse a corto plazo porque no hay médicos en la bolsa de empleo.

Así las cosas, el sistema se ha visto obligado a suspender y aplazar sine díe centenares de consultas ante la imposibilidad de encontrar profesionales que puedan atender a los pacientes, en una «tormenta perfecta» a la que resulta difícil encontrar una solución inmediata. A la escasez general de médicos de un buen número de especialidades se suman otras circunstancias, como el elevado porcentaje de pacientes de edad muy avanzada con este tipo de patologías, una plantilla que ha ido envejeciendo sin el necesario recambio generacional y una mejora de las tecnologías que hacen que las posibilidades del servicio sean cada vez mayores y, por tanto, haya más citas.

Pero el de Traumatología no es un caso aislado. El Área Sanitaria III tiene actualmente serios problemas para cubrir plazas en una decena de especialidades médicas. No se encuentran reumatólogos, dermatólogos, urólogos o cardiólogos. A lo largo de los últimos años, varias de las plazas que ha convocado el Hospital Universitario San Agustín se han quedado desiertas por falta de demandantes. El presupuesto para esos puestos existe, las convocatorias salen, pero no hay médicos disponibles para cubrir las vacantes ni en Avilés ni en otros puntos de Asturias. El resultado es siempre el mismo: citas anuladas forzosamente y listas de espera más largas de lo que debería. Pero la solución es complicada.

El año pasado, por ejemplo, se intentó contratar a un cardiólogo para reducir la elevada demora que existía en la unidad, pero fue imposible. En Digestivo se ha intentado hacer lo mismo, reforzar el servicio para mejorar el tiempo de respuesta de las colonoscopias, pero tampoco se ha logrado.

Los problemas no se terminan ahí. El San Agustín lleva tiempo ya intentando contratar sin éxito a un radiólogo, y actualmente se está trabajando en cubrir dos plazas de anestesistas, ya que los profesionales que las cubren ahora están a punto de jubilarse. Tampoco hay especialistas en las bolsas de empleo del Servicio de Salud delPrincipado.

Las vacaciones

El drama se agrava en verano, cuando se trata de cubrir las vacaciones de la plantilla. Y los centros de salud no son ajenos a él. La falta de médicos no es exclusiva de la atención especializada, sino que se da también en la medicina de familia y en Pediatría. Hasta ahora, las bajas de los pediatras se vienen cubriendo con médicos de familia que cuentan con una cualificación que les permite cubrir la atención a los menores, porque encontrar un pediatra disponible también es buscar una aguja en un pajar, pero el área sanitaria ya se está echando a temblar, porque los números indican que habrá problemas en los próximos meses para cubrir vacantes en las consultas de los centros de salud, y Pediatría se verá arrastrada en esta espiral. De hecho, la Consejería de Sanidad ya está pidiendo a algunos pediatras que aplacen su jubilación hasta más allá de los 65 años par a paliar la situación.

El asunto afectará también al servicio de Urgencias, que se cubre generalmente con médicos de familia o, en su defecto, con internistas. También aquí se prevé que comenzará a haber dificultades a muy corto plazo. Y no es culpa de Avilés, que para los médicos generalmente resulta un lugar atractivo para trabajar por su tamaño intermedio.

Los numerus clausus en la Universidad impuestos hace más de dos décadas parecen no haber sido correctamente calculados habida cuenta del problema de reposición que se está dando en toda Asturias. También se encuentran limitadas las plazas de médicos residentes, un paso indispensable para que los jóvenes graduados puedan ejercer.

Cada año la situación se agrava y afecta a más especialistas. Retrasar la edad de jubilación solo arregla parcialmente el problema, y se prevé que las bajas lleguen a niveles críticos en unos pocos años, menos de los necesarios para que nuevas promociones pudieran beneficiarse de un hipotético aumento de los números clausus en las facultades de Medicina.

La solución aún no se vislumbra, y aunque en algunas de las especialidades más problemáticas, como es el caso de Traumatología, se estén poniendo sobre la mesa algunas posibles medidas para aligerar el volumen de trabajo, como descargarles de patologías que no son quirúrgicas y que pueden ser atendidas debidamente por otros profesionales como los médicos de familia o los fisioterapeutas, eso no hace sino trasladar el problema de un departamento a otro, y aunque pueda suponer un remedio a corto plazo, la solución definitiva solo pasa por lograr introducir en el sist