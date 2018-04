Arrojo Vega: «¿Si alguien está harto de vivir por qué va a tener que hacerlo?» El fiscal jefe de Avilés, Jesús Villanueva, y el abogado José Luis Arrojo Vega / JOSÉ PRIETO El abogado avilesino ofreció ayer una charla en los juzgados sobre la regulación de la eutanasia C. DEL RÍO Viernes, 27 abril 2018, 10:39

«¿Tiene derecho un español a matarse? La justicia lo discute». El abogado José Luis Arrojo Vega repasó, en una conferencia en los juzgados de Avilés sobre 'La eutanasia. La muerte digna', los antecedentes históricos y la legislación europea y nacional vigente sobre una práctica que despierta sentimientos encontrados.

El veterano letrado, que realizó su tesina a finales de los años sesenta sobre este tema, recordó que ya los filósofos griegos estaban a favor de ella. La evolución social y tecnológica ha incidido en la longevidad, y el consiguiente cambio de percepción sobre la vida, que no todo el mundo desea a toda costa. En países como Bélgica, Luxembrugo y Holanda se regula una práctica que alcanza su máxima laxitud en Suiza, «lo que ha generado una especie de turismo de eutanasia». «Puede ir el que quiera y, de hecho, van muchos alemanes y franceses. Solo españoles el año pasado fueron 21», indicó Arrojo. «Tienes que llegar dos días antes y te practican un suicidio asistido. Te facilitan barbital sódico mezclado con zumo para ingerir. Y todo este proceso, perfectamente organizado, cuesta entre siete y diez mil euros», explicó.

Esto no ocurre en España, donde lo más parecido que encontramos es el testamento vital, «que no vale para nada». Es un documento de voluntades anticipadas en el que se deja por escrito la atención médica que se desea o no recibir en el caso de padecer una enfermedad irreversible o terminal. Respecto a la eutanasia en sí, «la doctrina lo discute». «En general los jueces son suaves e imponen condenas de menos de dos años de prisión, generalmente acuerdos entre las partes, a quienes auxilien o ayuden a una persona que quiere suicidarse», señaló.

Se refirió a la proposición de ley orgánica presentada en el Congreso por Unidos Podemos que es «una copia del belga en sus orígenes, pero con un matiz curioso. Dice que la eutanasia se entenderá como muerte natural a efectos de los seguros de vida».

El letrado se mostró partidiario de adoptar un modelo similar al suizo. «¿Si alguien está harto de vivir y no tiene ninguna motivación para ello por qué va a tener que hacerlo?», se preguntó. Descartó que esta despenalización animase la práctica en sí ya que de la estadística suiza se desprende «que adopta esta decisión mucha gente con Alzheimer, con esclerósis, personas mayores y muchos divorciados ».

No es la suya una postura minoritaria, al menos según las encuestas que él maneja y que refieren que un 41 por cien de los católicos entrevistados son partidarios de que en España se regule la eutanasia.

Respecto a la sedación practicada en el ámbito médico y que se aplica previa autorización familia, «se discute si es eutanasia, pero la jurisprudencia considera que no porque no hay dolo».