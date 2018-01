La asociación de Versalles reclama un semáforo para el paso de Gutiérrez Hetrrero Antonio Gil, presidente de la asociación de Versalles, en el paso de peatones. / MARIETA El presidente vecinal recuerda los atropellos en una zona que califica de peligrosa porque hay que cruzar cuatro carriles y hay poca iluminación YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 21 enero 2018, 01:23

La Asociación de Vecinos Marcos del Torniello reclamó ayer la colocación de un semáforo en el paso de cebra de la calle Gutiérrez Herrero, donde se vivió el enésimo atropello en la noche del viernes. El presidente de la entidad, Antonio Gil, recordó que este es el único paso de cebra de esta calle que no está regulado por semáforos y hay que pasar cuatro carriles en una zona con mucho tráfico.

De su peligrosidad lo dice todo los atropellos en los últimos años -uno de ellos con fallecimiento- y los sustos que se viven habitualmente con frenazos de los conductores que tienen dificultades para ver a los peatones, sobre todo en horario nocturno. «Aunque se ha cambiado de lugar el paso de peatones, sigue siendo muy peligroso y la única solución que vemos es que se coloque un semáforo o al menos señalizarlo en la calzada con luces para que por la noche sea más visible», insistió el dirigente vecinal.

Otra opción sería colocar un paso de peatones elevado o badenes como existen en otras calles de la ciudad, no obstante, Antonio Gil consideró que «sería complicado que eso se pudiera aplicar a una carretera como esta, ya que es uno de los principales accesos a Avilés, por lo que el semáforo, aunque sea de los que cambian el disco en función de la velocidad, es la mejor decisión».

Para mejorar la seguridad en la zona cree también necesario que se cambie la iluminación, «ya que en horario nocturno es más fácil todavía que se produzcan atropellos o sustos, porque prácticamente no se ve, por no decir lo que sucede en días de lluvia, que ya sí que no se ve nada».

Además, recuerda que este paso de cebra es muy utilizado, ya que se encuentra cerca de un supermercado y un bazar con mucha afluencia de clientes. «Pero además, en Versalles tenemos una población de mucha edad y con dificultades para poder cruzar cuatro carriles con la rapidez que se necesita en una carretera con tanto tráfico», añadió.

A. C. M., de 83 años, resultó el viernes herido de consideración al ser atropellado por un vehículo que circulaba en dirección a El Pozón. La policía investiga lo sucedido, pero según los testigos, el suceso se pudo deber a un despiste de la conductora al abrir una furgoneta la puerta antes del paso de peatones y no percatarse de la presencia del hombre en la calzada. El coche circulaba a poca velocidad y el hombre resultó herido en un brazo y también sufrió un golpe en la frente.