«Aspiramos a que el protocolo para las vías y la Ronda Norte ponga plazo a la finalización de ambas obras» La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, sonríe en un momento de la entrevista en su despacho. / MARIETA Mariví Monteserín Alcaldesa de Avilés: «Hemos trabajado en el entendimiento y con este ministro y este consejero lo estamos logrando. Vamos a aprovechar este momento para avanzar» YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 31 diciembre 2017, 02:05

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, termina el año sonriendo y con «buenas sensaciones» para 2018, ya que en la última semana se han sentado las bases con el Ministerio de Fomento para resolver el plan de vías y los accesos al puerto, y se ha conocido la intención ArcelorMittal de implantar en Avilés su centro de investigación sobre tecnología 3D.

-¿Podría pensar en una forma mejor de cerrar el año que con un acuerdo con el Ministerio de Fomento?

-Se cumple con lo que habíamos acordado y eso siempre es bueno. Lo importante es que seguimos con la propuesta que habíamos enviado al Ministerio, que parece que es viable, sostenible y ejecutable. Eso se va a sustentar, finalmente, en enero a través de un protocolo de las tres administraciones. Es una avance de verdad en una infraestructura muy importante para la ciudad y también avanzamos en la Ronda Norte. Son dos retos que tenemos desde hace demasiado tiempo planteados y ahora ya tenemos las bases para construir una solución satisfactoria para todos.

-¿Cómo se consigue llegar a ese entendimiento?

-En el caso de la Ronda en esa comprensión de que no es solo una vía de comunicación de un puerto de interés general, sino que es una vía de comunicación para un puerto de interés general que está ubicado muy dentro de la ciudad y, por tanto, tiene que dar servicio a otros ámbitos de la ciudad. El primer objetivo es que tiene que sacar el máximo tráfico posible de la trama urbana, pero además resuelve otras necesidades de la ciudad como dar acceso al Hospital Universitario San Agustín.

-Los más escépticos recuerdan que ya hubo antes más protocolos y hasta acuerdos económicos firmados con ministros.

-Pero ninguna propuesta fue satisfactoria, o fue realizable. Siempre hubo problemas. Ahora mismo están bien sentadas las bases para avanzar sobre lo que está encima de la mesa. El protocolo lo que hace es activar las cuestiones más necesarias para avanzar en esa dirección. Pero la dirección está trazada, el protocolo fijará esos trabajos pendientes y también aspiramos a temporalizar la finalización de estas infraestructuras.

-Es la primera vez en muchos años que se pone de acuerdo una administración del PP con la del Principado y de Avilés que son del PSOE.

-Creo que hay un cierto consenso en la ciudad, en la Corporación por lo menos, en la propuesta que habíamos hecho de soterramiento. Pero también, yo siempre he dicho, que las soluciones a los problemas importantes de la ciudad pasan por el entendimiento de las tres administraciones que tenemos que ver con ello. Hemos trabajado por ese entendimiento y en esa dirección estamos. Tanto con este ministro como con este consejero lo estamos logrando y vamos a aprovechar este momento para avanzar.

-¿Puede hablar de alguna fecha?

-No, todavía no. Vamos a firmar el protocolo y después veremos.

-La situación económica ha mejorado, ¿pero es factible afrontar inversiones tan importantes?

-Es factible y son muy necesarias. Llevan mucho tiempo esperando. Pienso que en términos normales y si seguimos con un mantenimiento de la situación económica o creciendo un poco, los presupuestos del Estado tienen que abordar estos problemas y los del Principado en la parte que les toca también.

-¿Y los del Ayuntamiento?

-Por supuesto, el Ayuntamiento también.

-De las grandes infraestructuras, quedaría por solucionar el saneamiento.

-Lo que queda del saneamiento también está encauzado, la Consejería está avanzando. Esos problemas se van a despejar más rápido y de una manera eficaz.

-¿Por fin veremos el saneamiento finalizado en 2018?

-Esperemos que así sea.

-Ese clima de entendimiento ha permitido también resolver la continuación de las obras de los accesos al PEPA.

-Sí. Es un tema muy importante para Avilés, porque aunque sea el enlace del polígono en realidad es la conexión directa del PEPA con la A-8, por lo tanto también nos saca muchísimo tráfico de la ciudad, y nos aumenta la trama urbana puesto que desde el Puente Azud hacia acá ya es ciudad también. Este entramado quedará mucho más fijado en el momento en que se desarrolle la Isla de la Innovación. El puente Azud ya se integra en la trama urbana, por tanto, el Parque Tecnológico también, y eso es otra configuración de la trama urbana sobre la que tenemos que trabajar.

-Eso es lo que debe solucionar el proyecto de la Isla de la Innovación. ¿Cuándo lo veremos?

-Una vez definido este protocolo del soterramiento se puede avanzar en el proyecto de definición de la Isla de la Innovación. Como los proyectos se han ido retrasando ahora confluyen los tres y, por tanto, se puede pensar en la globalidad y la conexión de los tres proyectos de manera que estén todos armonizados. Ese es justo el momento en el que estamos.

-2018 va a ser el año de proyectos.

-Sí. va a ser un buen año para la ciudad. La verdad es que tengo muy buenas sensaciones puesto que vamos a hacer la definición definitiva de todo esto y también del Plan Director del Casco Histórico. Son cuatro cosas muy relevantes para la definición total del futuro de la ciudad y también un impulso al desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental. Se despejan muchas dudas y con eso lo último sería el Plan de Movilidad que va a tener en cuenta seguramente estos proyectos. Con todo eso definido damos un impulso grande al municipio. Así que espero mucho de 2018.

-Pero todo sobre papel.

-Sí. Pero con cosas tangibles, con las proyecciones bien hechas y las bases bien sentadas para que sean realizaciones en el futuro.

-Este año en el que se ha superado el ecuador del mandato parece que aquella idea de su programa electoral sobre la dinamización económica está tomando forma.

-El Ayuntamiento es un instrumento para impulsar actividad económica, crear cultura del emprendimiento, aprovechar todos los talentos que pueda tener la ciudad o atraer a la ciudad y ahí vamos cogiendo práctica y teniendo experiencia y haciéndolo cada vez mejor. Y a la vez, y para esto también tengo buenas sensaciones como para los problemas enquistados, creo que estamos en un lugar cada vez más atractivo, porque así lo hace el Parque Científico Tecnológico, para desarrollar proyectos importantes. Creo que el PEPA y los centros de investigación van a dar oportunidades, que seguramente veremos muy pronto, de que aquí empiecen a hacerse cosas muy singulares y muy innovadoras, y esto es muy importante para la fijación de población, uno de nuestros objetivos, pero sobre todo para desarrollar conocimiento en nuestra ciudad que es en lo que tenemos que competir en el futuro. Porque la industria del futuro va a estar basada en esto. Para nosotros es imprescindible impulsar ese espacio porque es el del futuro y ahí estamos en una buena situación.

-Esa ha sido otra buena noticia de este fin de año, la elección de Avilés por parte de ArcelorMittal para su centro de investigación en 3D.

-Este nuevo centro es una gran noticia. Éramos conocedores de la intención de la empresa de instalarlo en Avilés y nos llena de satisfacción, pero vamos a ser cautelosos hasta que la propia ArcelorMittal dé a conocer oficialmente su alcance total.

-Pero ese desarrollo necesitará espacio, volvemos a la Isla de la Innovación.

-Eso es un desarrollo urbano, pero luego está el Parque Tecnológico, que es el que acoge proyectos que son singulares, que tienen que ver con el conocimiento y con empresas de tecnologías muy innovadoras. Y también con el desarrollo de una mezcla muy potente porque tenemos una industria muy tradicional, pero a la vez muy innovadora, que es toda la que tiene que ver con la metalmecánica, que introduce nuevos procesos en la construcción. Y junto a eso una dotación de investigación muy potente, que está en el mundo y muy atenta al mundo y que está en el lugar adecuado de la investigación, muy en línea con lo que hay en Europa, que es la investigación a la carta. Eso es lo que le da potencia a nuestro Parque Tecnológico y lo que lo hace muy atractivo para otras muchas cuestiones.

-¿Qué espera el Ayuntamiento de la oficina que ha anunciado que creará en Bruselas?

-Esperamos captar información y llevar información. Captar información para no perder ninguna oportunidad en proyectos que sean subvencionables o para no perder oportunidades de cosas que pasan allí y que nosotros necesitamos saber para optar a fondos europeos. Cuando nos presentamos a los Fondos Feder, al DUSI, hay que tener muy buen puestas las antenas de lo que sucede en Bruselas para que los proyectos que elaboremos estén en consonancia con lo que se está trabajando allí. En Europa se está trabajando por la sostenibilidad de las ciudades. Queremos tener toda la información para adaptarla a nuestros proyectos de futuro para conseguir fondos para su desarrollo, porque, en definitiva, esos fondos ayudan a la capacidad económica local para poder reforzar mucho más nuestras inversiones. Un ejemplo son los fondos Feder, tenemos diez millones más que no han salido de nuestras arcas, sino que los hemos captado y para lograr eso es muy importante tener la mejor información.

-El desarrollo del suelo de baterías de cok es parte del futuro. ¿Se mantienen los plazos?

-En la reunión que hemos tenido con ArcelorMittal y el consejero, donde se presentó el plan medioambiental, quedó claro el compromiso. Dependía de las autorizaciones tanto de la Consejería como del Ayuntamiento de Gijón y ese camino está despejado. La empresa lo que quiere es ejecutar las nuevas baterías en Gijón planteando el cierre de las nuestras. Trabajamos con el horizonte de finales de 2019 principios del 20.

-¿Con Sepides?

-Sí.

-¿Existe alguna idea de mantener alguna estructura de las baterías y el resto de instalaciones que dejarán de operar?

-No. Lo que se está estudiando es cómo descontaminar y poner en valor el suelo porque lo vamos a necesitar para este tipo de proyectos que decía antes y posiblemente para ponerlo al servicio de una industria limpia y tecnológicamente muy avanzada. Necesitamos despejar cuanto antes lo que hay ahí para poner cuanto antes el suelo en un mercado muy diferente y que yo creo que va a aportar mucho valor a nuestra ciudad y a nuestra comarca. Lo que hay que hacer es un buen plan de descontaminación y poner ese suelo al servicio de un objetivo que tenemos muy definido dentro de lo que es el Parque Tecnológico.

-Estamos hablando de planes de futuro, pasemos a lo más cercanos. En Avilés hay más de 6.000 parados, ¿qué pueden esperar del Ayuntamiento?

-Tenemos un proyecto social como ciudad que protege y no deja tiradas a las personas que han sido golpeadas por la crisis. Es un proyecto sólido de protección social que tiene diferentes instrumentos para alcanzar esos objetivos. Es un proyecto que ha funcionado y que funciona bien. Es algo en lo que Avilés es bastante modélica, llegamos a la gente, ejecutamos los presupuestos, a veces incluso por encima, y eso es muy importante. Pero paralelamente a esto trabajamos también porque se consiga un empleo con distintos programas, los que tienen que ver con las necesidades a la carta en función de la experiencia de la persona, los de apoyo del emprendimiento desde el minuto uno hasta incluso la financiación.

Creación de empleo

-Pero han renunciado a los planes de empleo.

-Hay una cierta limitación para desarrollarlos como nos gustaría, pero vamos trabajando, desplegando contratos en prácticas y otras fórmulas. En la propuesta de presupuesto de 2018 hay un paquete importante para este fin, queremos que todas las personas que están en la lista de desempleo tengan alguna oportunidad, posibilidad o capacidad para no estar encerrados en casa y desarrollar un empleo por cuenta propia o ajena. Eso es lo que quisiéramos, pero una parte importante de esas personas son de muy difícil empleabilidad, de ahí en nuestro programa de cláusulas sociales y también sacar a concurso algunos contratos para empresas de inserción, porque son las que cubren ese empleo de dificilísima contratación. Estamos explorando todas esas posibilidades. Son pequeñas piezas que en su conjunto hacen un poco de fuerza para que quien está en el paro ocasional o estructural pueda tener una oportunidad.

-Ya este año el Ayuntamiento contó con una partida importante para el empleo, pero al final algunos planes no se han desarrollado.

-Los de prácticas sí y los otros tienen dificultades. Tenemos una inseguridad jurídica muy alta que no sólo afecta al Ayuntamiento de Avilés, ni siquiera a los de Asturias, sino a los de toda España. Es algo que analizamos mucho en la Federación Española de Municipios y Provincias. Esta situación nos lleva a no poder aprovechar al 100% incluso fondos europeos para desarrollar estos planes. Podríamos tener una mayor eficiencia, pero estas inseguridades que normalmente acaban en decisiones judiciales contra los ayuntamientos lo impiden y nos llevan a retraernos en esa actuación. El Gobierno de España tiene que elaborar una legislación diferente que despeje estas dudas.

-El medio ambiente se encuentra entre las principales preocupaciones de los avilesinos.

-En términos de contaminación hemos dado pasos. La Comisión de Calidad del Aire está trabajando y bien, el compromiso de las empresas que cada vez mayor para hacer inversiones que tengan que ver con una mejora de la calidad de sus emisiones porque también la legislación cada vez aprieta más, están las inversiones que ha hecho el puerto, también las que ha hecho el Ayuntamiento... todo va en esa dirección. ¿Qué queda ahí? Por supuesto sacar cuanto más tráfico de la ciudad mejor, sobre todo el tráfico de mercancías, pero también los coches y ahí entra de lleno el Plan de Movilidad que estará listo en 2018 y que tiene que servir para que seamos más peatones, que la gente se mueva más en vehículos no contaminantes, que el transporte público se use mucho y sea sostenible.

-El turismo es ya una fuente de ingresos para esta ciudad. ¿En qué dirección hay que caminar para mejorar?

-La Mancomunidad está trabajando muy bien. Tenemos todavía mucho potencial que desarrollar, yo creo que hay una serie de cuestiones por las que tenemos que tirar más como es el turismo de reuniones y congresos. Tenemos una ventaja, que la gente que viene aquí quiere repetir, porque no decepcionamos y tenemos que seguir en esa dirección. Tenemos que ligar el turismo a calidad, calidad y calidad y a un buen recuerdo. Nos tenemos que concienciar todos los agentes que componemos el entramado industrial turístico de que de cada uno de nosotros depende que el turismo sea una fuente de ingresos importante y por tanto de empleo. Por tanto, hay potencial para desarrollar mucho más. Además, creo que hay un sector que este año se va desarrollar con fuerza que es del turismo idiomático. Hay que abordar esas nuevas posibilidades pensando en la calidad máxima, y eso lo tiene que aportar el taxista o el camarero o el hotelero... todos los agentes son de atracción turística o de decepción turística.

-¿Dos museos nuevos el año próximo?

-Son dos elementos nuevos no sólo de atracción turística sino de sacar los potenciales que tenemos. En el caso del cañón está claro porque es una singularidad absoluta de aquí y en el caso del cómic es aprovechar experiencias compartidas de muchos años en las Jornadas del Cómic y de que hay un público para ello y una sala que es susceptible de dedicarse a ello permanentemente, es un atractivo más. El centro de interpretación del Cañón de Avilés es singular, la naturaleza nos ha dado algo que nos diferencia y es bueno aprovecharlo porque para el turismo la singularidad también es interesante.

-¿Cómo piensa la alcaldesa en ese turismo idiomático?

-La alcaldesa a ese turismo le ha dado muchas vueltas. Estamos trabajando en el instrumento que lo tiene que impulsar. Será uno de los proyectos que se lleven adelante en los próximos meses.

-¿Será una fundación?

-Algo similar sí.

