Aspirantes a un plan de empleo municipal presentan reclamaciones por sus bases Colas para inscribirse en planes de empleo del Ayuntamiento. / MARIETA El gobierno busca una respuesta ante las quejas recibidas y señala que «el proceso de selección no está cerrado» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Viernes, 6 julio 2018, 03:03

El desarrollo de la convocatoria de un plan de empleo con contratos de prácticas para menores de treinta años ha generado un importante malestar entre los aspirantes. El problema afecta a la aplicación de las bases y, desde el gobierno municipal, se apunta que la situación «se encuentra abierta» y que se trabaja «para encontrar una solución».

La convocatoria salió el pasado mes de abril e incluía diez puestos de titulados de grado en diferentes especialidades. Planteaban contratos de un año en régimen de prácticas. Según datos facilitados por los sindicatos, acudieron veinticinco aspirantes, de los que al menos seis han presentado reclamaciones.

El conflicto comienza con dos apartados concretos de los requisitos: «No haber sido nunca contratado en virtud de la misma titulación por tiempo superior a un año» y «no haber sido nunca contratado en virtud de la misma titulación bajo cualquier otra modalidad de empleo distinta a la del contrato en prácticas».

Las bases también fijaban los aspirantes debían aportar su vida laboral en el inicio del proceso, facilitando todos los contratos que hiciesen referencia a su actividad «como personal funcionario o personal laboral».

Como esta última expresión, «personal laboral» se suele utilizar en el ámbito de la administración pública, muchos de los aspirantes opinaron que no debían aportar contratos del sector privado. Ahí se encontraron con un doble problema. Por un parte, no era esa la opinión del Ayuntamiento y, por otra, las bases exigían que se presentase toda la documentación en el inicio de la convocatoria, siendo objeto de exclusión. Además, las bases señalaban que no podían ser modificadas.

A partir de ahí, surgió el conflicto. Algunos aspirantes se encontraron excluidos por no haber presentado una documentación que les demandaba la administración.

Por otra parte, existe una controversia jurídica sobre el criterio de exigir toda la documentación al inicio del proceso. En general, no se aplica en las grandes convocatorias para facilitar la gestión del proceso, aunque este no es el caso.

De esta manera, surgieron las primeras quejas y consultas ante los sindicatos. Al menos desde Avanza confirmaron que algunos aspirantes habían contactado con ellos.

Ante esta situación, el gobierno comenzó a estudiar las reclamaciones y buscar una solución. Habida cuenta de los plazos de la convocatoria, la respuesta podría darse en un breve plazo.