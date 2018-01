Avilés busca la suerte de El Niño con veinte euros de media por habitante Un niño muestra tres décimos en la administración de Fernández Balsera, regentada por Lucía Pando / MARIETA Loterías y Apuestas del Estado consigna a la comarca 2.463.000 euros para el sorteo del día de Reyes Magos J. F. G. AVILÉS. Miércoles, 3 enero 2018, 00:34

Si el Gordo pasó de largo, todavía queda El Niño, la última esperanza para aquellos que tuvieron que romper sus décimos del Sorteo de Navidad o conformarse con terminaciones y pedreas. El Niño es generoso, reparte más premios pero de forma más fraccionada, por lo que el número de agraciados es mayor. En un principio la posibilidad de recibir un premio es del 7,82% mientras que en el Sorteo de Navidad el porcentaje se reduce al 5%. Eso sí, el primero se paga a la mitad, 200.000 euros el décimo, 75.000 el segundo y 25.000 el tercero.

Loterías y Apuestas del Estado ha consignado a Avilés, Castrillón y Corvera 2.463.360 euros, es decir, unos veinte euros por habitante, cifra que se queda muy lejos de los 8.627.560 euros que se alcanzaron en Navidad. Lógicamente no todo se vende y también se compran décimos por máquina, por lo que el gasto real no se podrá determinar hasta que pase el sorteo. Loterías y Apuestas del Estado estima que cada español gastará una media de 18,17 euros, 1,27 más que el año pasado.

Las ventas «van muy bien, pero todavía quedan unos días para el sorteo y hay que esperar», manifiestan Ana y Belén Panizo, propietarias de la centenaria Administración Número 1 de Avilés, en la plaza de España. Ellas se muestran optimistas: «Creemos que este año El Niño va a caer en Avilés».

«Mucha gente pedía en Navidad el 155 pero como no tocó, ya nadie se acuerda de él»

La venta de El Niño depende en gran medida de los premios del Sorteo de Navidad, y aunque no fue generoso con Avilés, sí repartió pedreas y terminaciones. «La mayoría de los que vienen a cobrar uno premio se llevan al menos un décimo de El Niño, no vaya a ser», afirma Fernando Rico, regente, junto a su esposa, Rocío Menéndez, de la administración Número 1 de Castrillón, en Piedras Blancas, en la que recientemente se selló un premio de un millón de euros del sorteo del Euromillón.

El discurso de Lucía Pando, de Avilés Número 9, en Fernández Balsera, es similar. «La del Niño no se empieza a vender de verdad hasta que pasa la de Navidad. Solo son tres semanas, pero sale bastante bien», asegura. Margarita Prado atiende la Administración número 3, en Santa Apolonia. «Si el ritmo se mantiene en los últimos días, venderemos más que el año pasado. No es lo mismo que la de Navidad, pero también se mueve en bares. Además tengo muchos abonados», matiza.

El 155 ya no es la terminación más buscada, como fue lo en Navidad. «Todo el mundo lo pedía, pero como no tocó ahora ya nadie se acuerda de él», afirma uno de los loteros consultados por este periódico. Aunque la mayoría del público se lleva el número que le ofrecen, son muchos los que siguen buscando el 13, el más deseado, muy difícil de conseguir dado que la inmensa mayoría de los números con esta terminación se consigan a administraciones que los tienen como abonados desde hace años. Le siguen el 15 y el 69, «que también se piden mucho». Lo que sí advierten los loteros es que a los que empiezan por uno o dos ceros ya no se le hacen tantos ascos. A fin de cuentas todos están en el bombo.

El sorteo se celebrará el sábado 6, día de Reyes, y al margen de los tres primeros la clave de que el Niño reparta más está en los reintegros, tres, los del primero, el segundo y el tercero, y en las extracciones. Hay dos de cuatro cifras (350 euros por décimo), catorce de tres (100 euros por décimo) y cinco de dos (49 euros por serie).

También obtienen premio las aproximaciones, números anterior y posterior al primer premio (1.200 euros por décimo) y al segundo (610 euros por décimo), y las terminaciones: los números que coincidan en las tres primeras cifras con los tres premios mayores, en las tres últimas con los dos primeros o en las dos últimas con las del primero recibirán 100 euros por décimo. En total, 700 millones de euros en premios, el 70% de la emisión.