«Avilés se consolida como destino turístico, ya no es un lugar de paso»

Desde su despacho se ve el bullicio de la plaza de España, la actividad de un julio que promete buenas cifras de turismo y las perspectivas de que el trabajo de Manuel Campa, concejal de Promoción Económica, y su equipo aún dará muchos frutos para la ciudad.

-¿Con qué expectativas se presenta el verano: récord de turistas?

-Somos optimistas. Tanto las campañas previas como las sensaciones del sector apuntan a una buena campaña. El 93% del sector opina que la ciudad ha mejorado en los últimos diez años. Es importante el cambio del estilo de las reservas, que no son ocupaciones de última hora, sino que se confirman con antelación. Es un dato importante porque nos consolida como destino turístico y no como un lugar de paso en Asturias. Además, lo que nos dicen es que los periodos son más largos: cinco días o una semana. Veremos que reflejan las encuestas al final del verano.

-Celsius llenará la ciudad, ¿tiene que apostar el Ayuntamiento más por ese tipo de eventos?

-No sólo el Celsius, en junio hemos tenido completos gracias a estos eventos. Apostamos por el Celsius y todas las actividades. Nuestras encuestas definen que los segmentos prioritarios del turismo son, por este orden, el cultural y patrimonial, eventos deportivos, gastronomía y eventos festivos. El quinto lugar es el Camino de Santiago. Son las apuestas que hace el gobierno. Como sucede con la Fundación del Español, a la que el 80% del sector le parece una buena idea.

-El Hotel Palacio de Ferrera se ampliará, ¿existen previsiones o se teme que un aumento del número de plazas perjudicará al sector?

-Nuestra oferta está muy ajustada a la demanda y cuando ésta crece, aumentará la oferta. Existen otros proyectos más avanzados, como el de Galiana 25-27, que se puede definir como un hotel boutique. Hay otros y hay que ver si se consolidan. Son proyectos pequeños, que responden al modelo de ciudad: un turismo de calidad, que se ajusta a la ciudad y la disfruta como es.

-Habla de modelo de ciudad pero el PP insiste en que no existe.

-Avilés definió su modelo durante la reconversión industrial. Se apostó por mantener el tejido industrial e incorporar nuevos sectores, apostar por los servicios avanzados, por un espacio urbano de calidad que fuese atractivo para el emprendimiento y las personas. Ese es el modelo de Avilés, donde se reconocen los avilesinos.

-Sin embargo, el PP lo define como agotado.

-Son declaraciones que sólo se explican desde la ignorancia de la historia de Avilés y el desconocimiento de su realidad. Un modelo de ciudad no se improvisa. Se construye entre todos. Un proceso como el Avilés 2000 explica mucha de las situaciones actuales. Hablamos de políticas a largo plazo. El hotel de empresas de La Curtidora cumple veinte años y han pasado por él seiscientas empresas. De ellas, siguen en activo en la actualidad 387, un 64,5%. Ese dato sólo es posible con un trabajo constante y diario. Las declaraciones del PP son vacías porque dicen que esta realidad está agotada pero no proponen nada. ¿Qué quieren cambiar de esta ciudad: no les gusta la peatonalización, el lleno en los hoteles, La Curtidora?

-¿Qué perspectivas hay para el turismo de congresos?

-Todos los años vamos aumentando. No sólo el número de congresos, también su duración. Tenemos un acuerdo con la Cámara de Comercio y Avilés Club de Empresas para promocionar la ciudad como destino. Es un trabajo a largo plazo, los resultados deben comenzar a verse a finales del año que viene o 2019.

-¿No es un plazo excesivo?

-En ese campo se siembra para recoger a largo plazo. Los congresos se programan con mucho tiempo. El viernes supimos que Avilés será la sede de la asamblea anual de la Asociación de Parques Tecnológicos en noviembre de 2018 y aún no se ha celebrado la de 2017. Es un trabajo a largo plazo y que también nos sirve para difundir nuestro modelo de ciudad.

-¿Cómo se encuentra el parque tecnológico? Hubo muchas expectativas, pero parece que no avanza.

-Todos sabemos que el Parque Tecnológico ya existía. Lo que hicimos fue explicarlo. Hay interés por nuevas inversiones. También tenemos el impacto que generan los centros de investigación. Y es una herramienta para promocionar a Avilés. Es un recurso a largo plazo. La asamblea de Parques Tecnológicos es un reconocimiento esta realidad. Lo llamaremos 'La ciudad como tractor de innovación y conocimiento'. Será el ejemplo de nuestro modelo de ciudad.

-¿Alguna inversión concreta de las administraciones públicas?

-Existen. Esperamos que en el presupuesto de 2019, el Principado pueda invertir en espacios para que nuevos emprendedores desarrollen proyectos ligados a los centros de investigación.

-¿Y para que sirve todo eso?

-Nuestros datos de desempleo ya están a niveles de finales de 2009. Seguir mejorando será muy difícil. Pero es el camino para seguir. Es muy importante que el empleo se cree en la industria. En el último año, su desempleo ha descendido un 15%. Este empleo arrastrará a otros sectores. Los datos demuestran que el modelo de ciudad funciona.

-El próximo año comenzarán a funcionar los primeros equipos de la Manzana del Acero. ¿Cómo colaboran con ese proyecto?

-El Parque Tecnológico nació de una reunión con sus responsables y los de la Fundación ITMA y es una vía para conseguir fondos europeos. Estamos en contacto permanente con ellos. Facilitamos su divulgación. Es un proyecto fundamental.