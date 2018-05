«Avilés está en decadencia, se necesita un cambio político» Juan José Fernández, el pasado viernes, en la plaza de España. / JOSE PRIETO Juan José Fernández, coordinador local de Izquierda Unida en Avilés: «La única manera que tenemos las fuerzas de la izquierda de gobernar la ciudad es acudir unidos a las elecciones municipales» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 13 mayo 2018, 02:48

Juan José Fernández (Avilés, 1961) cumple su primer año como coordinador local de Izquierda Unida en Avilés, con el reto de afrontar las elecciones municipales de 2019 y culminar el proceso de confluencia con otras fuerzas de izquierda. Sobre todo ello, reflexiona en la siguiente entrevista.

-¿Qué balance hace de su primer año como coordinador local?

-Mi candidatura era continuista, ya trabajaba con el anterior coordinador. Fue un suma y sigue. Es evidente que es una mayor responsabilidad y he notado el incremento de la carga de trabajo.

-En mayo 2019 se celebrarán las elecciones locales. ¿Cómo vive IU en Avilés el proceso de confluencia con otras fuerzas de izquierda?

-En las primarias de IU, yo me presenté con ese objetivo: lograr una confluencia con otras fuerzas de izquierda para formar una candidatura de cambio capaz de ganar las elecciones municipales. La situación política avilesina requiere un cambio. Avilés está en decadencia. El ejemplo más claro es que hemos bajado de los 80.000 habitantes.

-¿Y cómo va por parte de IU?

-No es un tema cualquiera. En el seno de IU genera controversias, pero en Avilés hay una amplia mayoría que defiende que debemos entendernos y poner en común lo que nos une antes de lo que nos separa. La base de esa candidatura será el programa y la complicidad. En Avilés es más difícil la confluencia porque es a tres bandas: Izquierda Unida, Podemos y Ganemos.

-¿Se está trabajando?

-Existe un claro interés de las organizaciones. También tenemos claro que debe ser más amplio que nosotros, que debemos incluir otras organizaciones. En el trabajo concreto, tenemos que esperar a que Podemos concluya su proceso de elección del secretario general.

-Lo esperable es que sea Tania González. ¿Allanará el camino?

-Tania es una persona sensata y razonable. Seremos capaces de entendernos por el bien de Avilés.

-¿Cómo influirá en Avilés el cambio de criterio de la dirección regional?

-El pasado viernes se reunieron en Madrid la dirección federal y el coordinador regional. El diagnóstico es compartido. Hay mucho ruido, pero las diferencias son menores de lo que parecen. Serán los afiliados los que decidan si habrá confluencia o no. Las diferencias no son tan grandes como aparecen en los medios de comunicación, son más bien de matiz.

-Los resultados de las elecciones generales demostraron que la confluencia restó votos. ¿Temen que se repita aquí?

-En las elecciones municipales, las fuerzas del cambio sacamos 4.000 votos más que el PSOE. Los socialistas gobiernan con ocho concejales como si fuese su cortijo particular, con una alcaldesa incapaz de dialogar. La única manera que tenemos de gobernar Avilés es presentarnos unidos.

-Mi pregunta es por la pérdida de votos.

-Son elecciones completamente distintas. Los grupos que componemos las fuerzas del cambio en Avilés fuimos juntos en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, El Ferrol... Y en todos los sitios donde fuimos juntos fuimos la candidatura más votada y tuvimos el gobierno de la ciudad.

-En Madrid ganó el PP.

-Fuimos la fuerza más votada de la izquierda. Aquí ganó el PSOE. Si hubiese ganado el PP, igual la dinámica política de la ciudad sería otra. La única manera de ganar en Avilés sería ir juntos.

-¿Y la posible pérdida de votos?

-La dinámica de las elecciones generales me excede. No sé por qué hubo gente que prefirió abstenerse. Las elecciones municipales son totalmente diferentes, incluso cambian respecto a las autonómicas. Aquí hablamos de una candidatura para gobernar Avilés. La gente tendrá sobre la mesa la gestión del gobierno y las dos alternativas: la de la derecha y la de la izquierda.

-Hace cuatro años no se logró la confluencia. Los actores siguen siendo los mismos. ¿Saldrá ahora?

-Las condiciones están mucho más maduras. Es evidente que el gobierno municipal no da más de sí. Avilés necesita un cambio y la única posibilidad de lograr el gobierno es sobre la base de la unidad. Es el único camino constructivo para el futuro de la ciudad: hay que pensar más en los intereses de Avilés y menos en los intereses políticos. A lo mejor fue lo que pasó hace cuatro años, que se antepusieron los intereses de las formaciones a los de la ciudad. Y hemos aprendido la lección.

-¿Por qué lo dice?

-El ejemplo más claro es que al día siguiente de las elecciones nos pusimos a trabajar juntos. Nadie puede decir que una candidatura junta de Podemos, Ganemos e IU sea artificial. Se podría decir en Asturias, pero en Avilés llevamos tres años trabajando codo con codo en el Ayuntamiento y presentando un proyecto conjunto de ciudad.

-A veces da la impresión de que tienen un odio excesivo al PSOE.

-No, en política no hay odio, lo que hay son propuestas distintas. Políticamente estamos más cerca del PSOE que del PP. El odio se plantea en las relaciones personales, no en las políticas. El PSOE gobierna en la ciudad y, como fuerza de la oposición, lo que hacemos es criticarles. Pero eso no es odio, es política. Cuando el PSOE estuvo en la oposición hizo la oposición más dura y radical que se recuerda en el municipio. Es un tema de planteamientos políticos. El planteamiento de ciudad del PSOE y de la izquierda es incompatible. Hace tiempo que hemos roto la dinámica de colaboración que tuvimos durante ocho años.

-Si en mayo de 2019 se reproduce el mismo resultado actual con la diferencia de que Somos, IU y Ganemos fuese una única candidatura serían un gobierno en minoría. ¿No habría que tender algún tipo de puentes?

-Todo tipo de puentes. La cosa es tan sencilla como que Avilés tiene un gobierno en minoría, pero carece de talante para dialogar. Nosotros no tenemos problemas en hablar con el PSOE y entendernos con él. Pero lo que no tiene sentido es que nos enteremos de un acuerdo social para los próximos cuatro años a través de los medios de comunicación. El problema del PSOE es que es un gobierno en minoría que hace y deshace a su antojo sin contar con nadie.

-O sea el problema es que no existe un mínimo diálogo.

-Nosotros no tenemos problemas en dialogar. Lo hacemos en Asturias e IU de Avilés apoya ese diálogo con el Gobierno de Javier Fernández. Pero el PSOE de Avilés debe entender que para dialogar con IU tiene que aceptar alguna de nuestras propuestas. No es una imposición. Ya gobernamos juntos y nos conocen perfectamente. Saben perfectamente como lograr acuerdos con nosotros, pero carecen del talante y la voluntad necesaria para dialogar.

-Uno de los ejes de su oposición es la privatización del agua, donde no se ha demostrado ninguna irregularidad en Avilés.

-En Avilés se aprobó con los votos del PSOE, ASIA y PP. Se ha demostrado que los presidentes del PP y de ASIA estaban comprados. Lo dice la investigación del fiscal. Si dos de los presidentes están bajo sospecha, el proceso se inhabilita. El Ayuntamiento se va a personar en el proceso y me gustaría saber de qué acusa a Aquagest.

-¿No lo pedía la oposición?

-Son ellos los que llevan la propuesta al Pleno.

-Para una vez que les hacen caso...

-Si yo pensase que el proceso es limpio e impoluto me personaría porque me obligasen los votos en el Pleno, pero yo no llevaría la propuesta. Perdería y gestionaría la propuesta. Pero aquí hay una rectificación en toda regla que no se explica.

-¿Y cuando baje el suflé del 'caso Pokemon' después del auto del la jueza Lamela del pasado enero?

-Eso es política ficción. Lo que pueda ocurrir lo desconozco. Sé que la audiencia de Lugo avaló su actuación en Asturias.