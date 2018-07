Avilés ya tiene el doble de habitantes mayores de 65 que menores de 16 años La población mayor de 65 años crece en Avilés. En la imagen una pareja cruza en la calle Orejas Sierra, en Las Meanas. / PATRICIA BREGÓN En lo que va de siglo, el porcentaje de personas que superan la edad de jubilación en la ciudad ha subido más de un 4%, y son el 24% de la población RUTH ARIAS AVILÉS. Lunes, 9 julio 2018, 02:56

Los datos que cada año desgrana el Instituto Nacional de Estadística llevan ya mucho tiempo haciendo saltar la voz de alarma: Asturias pierde población, y la que se queda va aumentando su media de edad inexorablemente. El saldo vegetativo, es decir, la diferencia entre la cifra de defunciones y la de nacimientos, hace ya mucho que es negativo, pero esta circunstancia se venía compensando parcialmente con la llegada de inmigrantes, no obstante, a pesar de que el número de extranjeros en el Principado no ha dejado de aumentar, incluso en los años de la crisis económica, la caída de la natalidad no ha hecho más que agravar estos preocupantes datos hasta el punto de que una ciudad como Avilés ya tiene el doble de habitantes mayores de 65 años de edad que menores de 16.

En la administración preocupa el futuro de las pensiones, y entre los empresarios la falta de mano de obra, porque el problema no es únicamente que nazcan pocos niños en la región, sino que una parte de ellos acaban siendo jóvenes formados que se terminan yendo a trabajar fuera de Asturias e, incluso, de España.

Las cifras en Avilés son similares a las del conjunto de Asturias, aunque en términos globales, el Principado está ligeramente más envejecido. En Avilés, cerca del 24% de la población ya ha sobrepasado la edad de jubilación, mientras que únicamente un 12,1% aún no ha superado la edad de poder trabajar. En el conjunto de Asturias la cifra de mayores es ligeramente más alta, y se sitúa en el 24,8%, mientras que la de jóvenes está por debajo y se queda en el 11,72%.

Avilés es el municipio más envejecido de la comarca. Si se comparan sus cifras con Castrillón y Corvera arroja unas diferencias de medio punto con Castrillón y uno con Corvera, que es el que más proporción de jóvenes tiene de los tres. De los 15.871 habitantes que el Instituto Nacional de Estadística contabiliza allí, 2.164 tienen menos de 16 años y 3.532 ya superan los 65. Estos números le dan los mejores porcentajes de la comarca, el 13,63% de jóvenes menores de 16 y el 22,55%, insuficientes a las claras para garantizar el relevo generacional y paliar los problemas que ya están comenzando a venir.

Donde saltan las diferencias es también en la comparativa de Avilés con las otras dos grandes ciudades asturianas: Oviedo y Gijón. Llama la atención como, siendo la proporción de jóvenes muy similar en ambas, ya que ambas superan el 12%, aunque sale mejor parada Oviedo en ocho décimas, existe una gran distancia entre ambas en lo que se refiere a los mayores de 65 años. Ahí Oviedo se sitúa en una posición casi privilegiada, teniendo en cuenta la media asturiana, con el 21,74% de su población por encima de esta edad, mientras que en Gijón el porcentaje supera el 25%.

Si en lugar de porcentajes atendemos a las cifras absolutas, vemos como en Asturias se contabilizan más de 256.000 habitantes ya jubilados, mientras que la cifra de jóvenes se queda ligeramente por encima de los 121.000. Y se debe fundamentalmente a los locales, porque en los extranjeros los porcentajes se dan la vuelta. En el conjunto del Principado, los nacionalizados extranjeros mayores de 65 años son solo el 4,3% de esta población, al tiempo que los menores de 16 se mantienen en una proporción muy similar a la de los españoles y suponen el 13,2%.

Más jóvenes que en 2001

Tanto en Avilés como en cualquier otra localidad asturiana, la llamada pirámide poblacional hace tiempo que abandonó esa forma y tomó una más parecida a un rombo, en la que los grupos de edad más numerosos no se encuentran en la base, esto es, entre los más jóvenes, sino hacia la mitad de la tabla. A pesar de esto, de la distribución de la población por edad que lanza el INE puede extraerse un dato positivo, y es que en las ciudades de tamaño grande o mediano, la población menor de 16 años ha crecido porcentualmente y, en unos cuantos casos, también de forma absoluta. Es el caso de Oviedo y Gijón, que en el año 2001 contaban con 23.920 y 27.646 jóvenes respectivamente, cuando ahora contabilizan 28.550 en el caso de Oviedo y 32.890 en el de Gijón. Entre las dos han ganado casi 10.000 menores en lo que va de siglo.

Avilés no puede decir lo mismo, ya que en las dos últimas décadas ha perdido 170 menores, pero hay que pensar en que esto se debe a su declive poblacional general, ya que en este periodo, mientras Oviedo y Gijón ganaron alrededor de 19.000 y 3.000 habitantes respectivamente, Avilés perdió algo más de 4.000. Con todo, el porcentaje de jóvenes ha pasado en estos años del 11,7% al 12,11%.

Las cifras han sido similares en Castrillón, donde han pasado de representar el 11,6% de la población al 12,5%, mientras que en Corvera la subida ha sido bastante mayor, y los menores de 16 han pasado de ser el 11% de los locales y han subido hasta el 13,63%.