El Avilés niega la baja al delantero Luis Nuño Luis Nuño, a la derecha, con Sergio Menéndez y Pablo Coutado en La Toba. / marieta El jugador denuncia que “me han pagado un mes más que a los demás” para presionarle ante sus compañeros NACHO GUTIÉRREZ Lunes, 22 enero 2018, 14:13

Las malas noticias se acumulan en el seno de la plantilla del Real Avilés y esta misma mañana, al final del entrenamiento, el delantero Luis Nuño ha confirmado a este periódico que quiere dejar el equipo y que el director deportivo le ha negado la baja. El futbolista avilesino, máximo goleador del equipo con nueve tantos, afirma que “no me siento a gusto, me deben tres meses y lo mejor es que me vaya. Al club, además, le viene bien porque se quitan uno de los sueldos más altos, pero el director deportivo ha dicho que no”.

Luis Nuño, que el domingo quiso ser reservado por Xiel en el Nuevo Nalón por unos problemas de espalda, tuvo que salir al campo y es duda para estas disponible el miércoles en Pravia, y no se plantea dejar de cumplir sus obligaciones: “Tengo contrato y me debo al club, así que voy a seguir trabajando pero sin dejar de buscar una salida porque no es positivo que el equipo tenga un jugador desmotivado. Queda una semana de plazo para fichar y espero que de aquí al día 31 pueda dejar el Avilés”.

El jugador denuncia maniobras poco éticas por parte del director deportivo del Avilés, Alain Menéndez, para que Luis Nuño no abandone el equipo: “Nos deben tres meses y me han pagado por detrás un mes más que a mis compañeros para putearme, pero lo primero que hice fue contarlo en el vestuario para que sepan lo que hay. Desde que yo estoy aquí he cobrado dos meses y el resto uno y partes de otro. Es una vergüenza lo que están haciendo”. Nuño recuerda que con otros futbolistas, como Vázquez, Fonso o Adama, se negoció una salida amistosa: “Eso es lo que quiero, salir por las buenas y estar tranquilo para poder jugar a fútbol”.

Un asunto muy problemático y que complica aún más la situación del equipo de Xiel, que prepara como puede el partido del miércoles en Pravia, sin saber a día de hoy el número de jugadores del primer equipo disponibles, no más de una docena con varios ‘tocados’, como el propio Nuño o Pablo Tineo.