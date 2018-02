«Avilés no era mi primera opción, pero lo volvería a elegir» El farmacéutico Miguel Lamas. / PATRICIA BREGÓN Viernes, 2 febrero 2018, 03:49

Miguel Lamas (Santiago de Compostela, 1989) es un FIR, un farmacéutico interno residente. El Hospital San Agustín no era su primera opción, pero una vez conocido cree que «lo volvería a elegir». «Es un hospital comarcal, mediano, con bastantes servicios» y el ambiente tanto en él como en la ciudad es «muy agradable».

En su tercer año, Lamas sigue sorprendido por el alto nivel de conocimientos adquirido y espera seguir aprendiendo tanto como hasta el momento en el tiempo que le queda por delante. Reconoce, además, que «te das cuenta de que hasta ahora no sabía nada de la profesión» y eso que había trabajando en una empresa farmacéutica. Le surgió la oportunidad en 2012 y, recién licenciado y en plena crisis, pensó que no era buena idea rechazar un trabajo para apostar por un examen al que se presentan más de dos mil personas para pocas plazas. No necesitó mucho más de un año, sin embargo, para darse cuenta de que aquel trabajo no le gustaba. «Di un pequeño rodeo para volver al redil porque la parte clínica de mi profesión solo la puedes tocar en un hospital» y, así las cosas, tocó hincar codos. Ahora está encantado. Los farmacéuticos del hospital llevan, principalmente, la gestión y dispensación de medicamentos para los pacientes ingresados y las urgencias, aunque la carta de servicios es mucho más amplia. «Rotas por las distintas secciones y aprendes tanto a preparar tratamientos quimioterápicos o hematológicos como a realizar fórmulas magistrales o la gestión de ensayos clínicos, entre otros», explica. De todas sus funciones, la que más le gusta a él es la preparación tratamientos quimioterápicos, que es «lo que más formación te exige por la propia complejidad de la patología y requiere un contacto directo con los médicos, porque una de las ventajas cuando estás en un hospital como este, en el que nos conocemos todos».