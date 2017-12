«Avilés es un punto fundamental en el mapa del teatro español» Juan Mayorga. / MARIETA El dramaturgo y director de escena Juan Mayorga cierra este lunes 'Diálogos desde la escena', con el que se han celebrado los 25 años de la reinaugación del Palacio Valdés EVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 10 diciembre 2017, 02:27

Para el dramaturgo y director teatral Juan Mayorga, «venir a Avilés es volver a casa». Aquí estrenó su primera obra como director y también aquí se representan las obras que llevan su sello. Mayorga es uno de los grandes del teatro español y mañana a las 20.15 horas, en el Palacio Valdés, se reunirá con otro referente de las artes escénicas, Ernesto Caballero. Juntos protagonizarán el último capítulo del ciclo 'Diálogos desde la Escena. El teatro en España en los últimos 25 años'. Una iniciativa que conmemora el veinticinco aniversario de la reapertura el teatro avilesino y que ha contado con la presencia de grandes figuras de la escena española.

-¿Qué le parece la iniciativa 'Diálogos desde la escena'?

-Lo que se está celebrando es una auténtica fiesta de la ciudad y del teatro. Avilés es un punto fundamental del mapa teatral español y en mi propio mapa personal, donde he vivido momentos muy importantes de mi trayectoria profesional. Por eso me siento muy agradecido de que hayan pensado en mí para participar en este proyecto.

-Hábleme de esos momentos destacados vividos en Avilés.

-En Avilés me estrené como director en 2011 con 'Lengua en pedazos', fue algo muy importante para mí. Después, en 2015, regresé con la segunda obra, 'Reikiavic', que ya se estrenó en el Palacio Valdés y nos mantuvo en cartel durante una semana. Fueron unos días increíbles en los que hicimos muchos amigos. Y la semana pasada, en el Niemeyer se representaron en días consecutivos dos obras mías, 'El cartógrafo' y 'Himmenwelg'. Son tres momentos muy importantes en mi carrera.

-¿Qué le parece la programación teatral asturiana y avilesina?

-Asturias es importante en el territorio teatral español porque hay una sociedad que demanda mucho teatro y que ha tenido suerte con los gestores, concretamente hablo de Antonio Ripoll. Para mí, él ha sido una figura fundamental para el teatro avilesino y español porque es difícil encontrar una persona con tanta voluntad porque haya una conversación real entre sociedad y teatro con un enorme sentido de la responsabilidad respecto al teatro y a la comunidad para la que trabaja. Avilés y Asturias se han convertido en lugares de referencia del teatro de calidad y eso es muy importante.

-¿Se nota la crisis en el sector teatral o se está sobreponiendo a ella?

-La crisis ha golpeado fuerte al teatro español. Se han abortado muchos proyectos, unos por no tener contexto económico y otros porque los responsables de la gestión cultural han priorizado otras cuestiones y no los han querido visibilizar y como los presupuestos de cultura son tan bajos, muchos responsables públicos optaron por programar espectáculos, digamos, más asimilables y cómodos.

-¿Cuál sería la solución a este problema?

-A esto se ha contestado con un sobresfuerzo de la gente del teatro, y se han producido algunos hechos teatrales importantes pese a la crisis. Para superar esto, los recursos tienen que gestionarse con responsabilidad, no solo por la gente del teatro, sino por la sociedad. Hay que concienciar de que un buen teatro hace a la sociedad, a una ciudad, más rica. Hay que fomentar la creatividad.

-La educación es importante en la concienciación. Hay una oferta teatral infantil y para adultos, pero muy poco para el público adolescente, ¿debería haber más?

-Aquí hay varias consideraciones. Por un lado, hay lugares, como Inglaterra, en los que es más frecuente que se haga teatro específico para jóvenes y hay que estar atentos a eso. Luego, hay otros sitios donde en las escuelas se presta atención al teatro y se lee mucho teatro. En Francia, por ejemplo, los alumnos se leen diez textos de diferentes autores y votan cuál les ha gustado más. Así me concedieron a mí un premio, y creo que es muy interesante que un chico francés escoja a un dramaturgo español como su favorito. Por otro lado, aquí tenemos a la Joven Compañía haciendo una versión de Buero. Son actores muy jóvenes y está orientada a un espectador también muy joven, y está bien, aunque no lo considero imprescindible. Los adolescentes pueden ver, entender y disfrutar todo tipo de teatro, de hecho, yo me enamoré del teatro en la adolescencia viendo a Calderón.