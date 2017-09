«Avilés y Santander tienen mucho que explorar conjuntamente» Gema Igual, ayer en la plaza del Centro Niemeyer. / MARIETA «Desde la apertura del Centro Botín se ha notado un incremento del turismo extranjero en la ciudad»Gema Igual Ortiz Alcaldesa de Santander FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 20 septiembre 2017, 01:57

Como alcaldesa, Gema Igual vive apasionadamente su ciudad, Santander; como cántabra, le brillan los ojos cuando habla de ella y, como política, no duda en hacer cuatro horas de coche para visitar a sus amigos en Avilés e intercambiar experiencias, como ayer hizo con Mariví Monteserín antes de participar en la presentación de la Asociación La Serrana.

-¿Cómo respondió Santander al Centro Botín?

-La respuesta de los ciudadanos ha sido maravillosa. El Centro se gestó durante muchos años y se encuentra en el centro de la ciudad. Los santanderinos han estado viviendo de manera continua la evolución de las obras, cada vez que venía Renzo Piano. Se ha vivido muy de cerca.

-El proyecto sufrió retrasos y recibió críticas.

-Hubo alguna demora y también críticas en foros muy reducidos. Pero los santanderinos y los cántabros se sienten muy orgullosos del Centro.

-¿Cómo lo sabe?

-Recuerdo que en noviembre, siendo ya alcaldesa, me reúno con Javier Botín, presidente de la Fundación, y le comenté que una manera de que los santanderinos se sintiesen orgullosos era facilitar la gratuidad durante un tiempo. Me dijo que lo pensaría y la sorpresa fue cuando me anuncio que todos los cántabros, tendrían siempre acceso gratuito con una tarjeta identificativa. Es la mayor muestra de generosidad de la Fundación y también la prueba que los cántabros la han asumido como suya porque ya son 100.00 las personas que tenemos esa tarjeta. Y las colas de los primeros días eran impresionantes.

-Santander es una ciudad turística, ¿cómo ha influido el Centro Botín?

-El Ayuntamiento de Santander jamás hubiese podido pagar la publicidad que ha hecho la Fundación Botín del Centro o la proyección internacional de su inauguración con la presencia de los Reyes el 23 de junio. Desde finales de junio, la ocupación hotelera de Santander fue del cien por cien. Este verano hemos incrementado de manera importante el turismo internacional. Es cierto que en Santander tenemos mucha actividad en verano, pero en el entorno del Centro Botín se ha notado mucho la presencia de extranjeros.

-Santander ya tenía actividad cultural antes del Centro Botín, ¿es fácil combinarla con la nueva oferta?

-Sí, porque en verano hay público para todas las actividades. Y todas tienen un público muy fiel. Santander es una ciudad cultural desde hace mucho tiempo. En 2010, el Ayuntamiento hace un plan estratégico hasta 2020. Se definen como pilares fundamentales de futuro la cultura y la innovación. Ahora vemos como entidades privadas y públicas van de la mano con estos proyectos.

-¿El plan estratégico fue el punto de partida?

-Sabiendo nuestras oportunidades, surgen un montón de proyectos. Empezamos cuando optamos a la capitalidad europea de la Cultura en 2016. No lo se logra, pero se une a todo el tejido cultural de la ciudad y ya está Emilio Botín. Creamos la Fundación Santander Creativa y, cuando perdemos la capitalidad, se convierte en un revulsivo para la ciudad. Históricamente, Santander siempre ha tenido mucho que decir en la Cultura. El Centro Botín también se ha beneficiado del tejido creativo de la ciudad.

-¿Qué puede aprender Santander de Avilés?

-Siempre se aprende de todo. El intercambio de experiencias es bueno, aunque sea para aprender de los errores. Tenemos que aprovechar las posibilidades de colaboración entre los agentes culturales de las ciudades, de la existencia del Centro Niemeyer y el Centro Botín y el potencial del turismo cultural.

-¿Se sientan las bases para la colaboración entre los centros?

-Hoy hemos hablado e intercambiado experiencias. Pero no podemos aventurar el resultado. Soy conscientes, y también lo era mi antecesor, de que el Centro Botín es privado y ellos deberán decidir si hay esa colaboración o no. Pero tanto yo, como el exalcalde y actual ministro, Íñigo de la Serna, somos partidarios de trabajar en red, compartir experiencias y sumar. Con tan pocos kilómetros de distancia y siendo tan parecidas, ambas ciudades tenemos mucho que explorar conjuntamente.