Cristina Álvarez, la asturiana que se prepara para el Concurso Miss Classic Universe

Cristina Álvarez, la avilesina que en la primavera ganó el concurso Mrs + 40 España, prepara su participación en el concurso Miss Classic Universe, que se celebrará entre los días 19 y 24 de enero en Bulgaria, en donde representará a España. A diferencia del certamen 'junior', las aspirantes deben superar una prueba de talento y dar un discurso ante el público sobre violencia de género, el tema elegido este año en todos los concursos de belleza celebrados en el mundo.

Cristina esta viviendo un 2017 de cambio después de su éxito en el certamen nacional. De hecho ahora vive a caballo entre Avilés y Málaga, en donde sus monólogos se van haciendo un espacio y cada vez tienen más seguidores. Allí también ha encontrado el apoyo necesario para preparar su participación en el concurso mundial.

Cuando se puso a trabajar en la prueba de talento, primero pensó en cantar, «pero aunque yo no lo hago muy mal , son muchas las que lo hacen en el concurso», aclara para explicar su decisión final. Tampoco opto por un monólogo porque cree que su humor no sería entendido por el jurado. Finalmente, ha decidido bailar y aprende desde hace unos meses flamenco. Bromea cuando dice que , «sería difícil que identificaran a España con el xiringüelu». Con el poco tiempo con el que ha contado y la complejidad de esta disciplina, asegura que lo que prepara es «algo sencillo». La diseñadora malagueña Amparo Pardal se ha encargado del vestido y Mercedes Caparrós del tocado.

Estos días de Navidad estará en Avilés y aquí quiere también buscar apoyos para que de alguna manera la ciudad pueda aparecer en el concurso mundial para mujeres de más de cuarenta años de Bulgaria.

«En enero inicio una aventura más, aunque no gane, espero no quedar mal y trabajo para ello», afirma la avilesina con ilusión sobre lo que pueda suceder en el certamen. De nuevo le tocará hablar de violencia de género, algo que ya hizo en el concurso español y que no le es ajeno, ya que recuerda que «he sido una mujer maltratada, sé de lo que estoy hablando porque lo he vivido».

En ese año tan movido que ha tenido, Cristina Álvarez, el último episodio ha sido su paso por el programa de Mediaset 'Cámbiame'. El contrato firmado le impide contar nada de lo sucedido, como suele ser habitual. «Ha sido una oportunidad increíble para conocer el mundo de la televisión por dentro», hasta ahí llega todo lo que dice. La emisión del programa será el 2 de enero.

Inició 2017 con la ilusión de encontrar a sus 53 años un hueco en el mercado laboral, especialmente en el mundo de la publicidad, la radio o la televisión, y poco a poco va haciéndoselo.