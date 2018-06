El Ayuntamiento de Avilés oferta más de 7.000 plazas en 33 actividades para todas las edades en verano Imagen de archivo de una actividad acuática en la piscina de El Quirinal. / MARIETA Las novedades son iniciación a Pilates y a Yoga, multiactividad de G.A.S-CORE, multiactividad para corredores, niños y jóvenes LA VOZ DE AVILÉS AVILÉS Lunes, 4 junio 2018, 12:22

La campaña de verano 2018 de la Fundación Deportiva Municipal ofrece más de 7.000 plazas en 33 actividades deportivas para los meses de julio, agosto y septiembre. La oferta deportiva del verano en Avilés incluye las siguientes actividades en cancha, sala, al aire libre y acuáticas:

-Actividades acuáticas: bebés, preescolares, primaria, jóvenes, adultos (nacidos en 1999 o antes), gimnasia acuática (para menores de 64 años y para mayores de 64 años), embarazadas, natación de mantenimiento, natación para personas con discapacidad, aquarunning, aerobic acuático, multiactividad para personas adultas, multiactividad juvenil y multigimnasia.

- Actividades lúdicas y festivas.

Piscina del Complejo Deportivo Avilés (El Quirinal). Conmemorativas del 40 aniversario de la FDM.

Fiesta Acuática. 30 y 31 de julio. Con hinchables de gran tamaño que convertirán la piscina en un parque acuático para toda la familia.

Jornada de Puertas Abiertas. 27 de agosto. Con diversas actividades para todos los públicos: maratón de gimnasia acuática, iniciación al salvamento y socorrismo, gymkana de 7/8 juegos, natación familiar, multigimnasia salud y juegos acuáticos infantiles

-Actividades de sala y cancha: aeróbic con step, yoga, iniciación yoga, GAP, pilates, iniciación pilates, multiactividad, multiactividad GAS-CORE, multiactividad corredores y corredoras, multiactividad adolescentes y jóvenes, multiactividad niños/as, gimnasia de mantenimiento para personas adultas (mayores de 16 años), gimnasia para mayores de 64 años, zumba, hipopresivos y ciclismo interior.

-Actividades al aire libre: cursillos de tenis y gimnasia al aire libre en parques.

Las novedades para este verano son:

1. Iniciación a Yoga. En esta modalidad deportiva se busca la iniciación de la actividad de yoga, destinada a personas que se quieren iniciar en esta modalidad deportiva. Se trabajará, mediante sencillos ejercicios, la relajación, la concentración y mas cualidades esenciales para nuestro cuerpo. La duración por clase es de 50 minutos.

2. Iniciación a Pilates. Actividad física de iniciación a esta modalidad deportiva muy completa y donde, mediante ejercicios específicos, se trabaja todo el cuerpo buscando el equilibrio muscular. Clases de 50 minutos.

3. Multiactividad de G.A.S - CORE. Actividad física con un día de Estiramiento Global Activo (G.A.S. en sus siglas en inglés), actividad global de toda la musculatura del cuerpo, mas CORE con clases enfocadas al trabajo especifico, especialmente en las zonas abdominal y lumbar. Clases de 50 minutos.

4. Multiactividad para corredores y corredoras. Actividad física de Full Body que incluye entrenamiento completo, con trabajo de fuerza, multisaltos, propiocepción y estiramientos. Esta indicado para el beneficio de cualquier persona que quiera mejorar su condición física y, especialmente, para corredores y corredoras. Se complementará con clases de Pilates para Corredores y Corredoras, un Pilates que desafía el control corporal de una forma muy intensa, beneficiando enormemente el control postural y el tono muscular. Clases de 50 minutos.

5. Multiactividad para adolescentes y jóvenes (de 11 a 16 años). Se trata de una actividad destinada al disfrute del tiempo libre estival de chicos y chicas, con actividades variadas tanto de sala como al aire libre, entre otras: zumba, aeróbic, jagger, y juegos tradicionales. Clases de 60 minutos.

6. Multiactividad para niños y niñas. Actividad destinada al disfrute del tiempo libre estival de niños y niñas entre los 6 y los 10 años, con actividades variadas tanto de sala como al aire libre y también con zumba, iniciación deportiva, juegos .... Clases de 60 minutos.

Estas dos últimas actividades de multiactividad niños, niñas y adolescentes es han incluido en la programación deportiva del verano a propuesta de los y las integrantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia.

Los plazos de matrícula son los siguientes:

-A partir del miércoles 6 de junio para las actividades acuáticas.

-A partir del jueves 7 de junio para las actividades de cancha, sala y al aire libre.

Inscripciones online a través de www.aviles.es (plazas limitadas) a través del enlace http://www.ayto-aviles.es/web/deportes/inscripciones y presencialmente en: Complejo Deportivo Avilés, Complejo Deportivo La Magdalena (cierra julio y agosto), Complejo Deportivo Los Canapés, Complejo Deportivo La Toba (cierra del 11 de junio al 22 de julio), Polideportivo de Jardín de Cantos (cierra julio y agosto), Polideportivo de La Luz (cierra julio y agosto).

El pago de las distintas actividades programadas de la campaña de verano 2018 se efectuará en metálico. (Ordenanza Fiscal 108, Articulo 6, Párrafo 2), excepto las matrículas realizadas a través de www.aviles.es.

La inscripción seguirá el formato de listas de espera, por lo que no es necesario realizar ningún pago en el momento de preinscribirse. La FDM comunicará a las personas preinscritas en una actividad, si ésta se suspende por no llegar al número mínimo de inscritos. De no recibir ningún aviso, las personas preinscritas podrán pasar por las instalaciones deportivas municipales abiertas al público, para formalizar la inscripción con el pago de la actividad desde cuatro días antes de su inicio.

Es imprescindible tener abonada la actividad, para poder acceder a la misma. Los precios varían en función de la actividad y del número de días por los que se opte. Son más reducidos para mayores de 64 años y personas con discapacidad. Oscilan entre los 8,70 euros de la gimnasia al aire libre en parques y los 26,80 euros mensuales de la multiactividad 3 días a la semana.