El Ayuntamiento podrá ejecutar de forma subsidiaria la 'ITV' en los edificios antiguos Edificios antiguos en la calle de El Sol, en el centro de la ciudad. / MARIETA También podrá hacer las obras de reparación necesarias y cobrárselas a las comunidades de propietarios en el caso de que no hagan el informe obligatorio J. F. GALÁN AVILÉS. Sábado, 21 abril 2018, 01:25

Las comunidades de propietarios de viviendas construidas en el año 1963 y anteriores tienen de plazo hasta el 28 de junio para registrar en el Principado un informe que evalúe el estado del inmueble en los términos recogidos en la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2013, de ámbito estatal y desarrollada mediante decreto autonómico. Han de realizarlo todos los edificios de más de una vivienda o con bajo comercial en un plazo máximo de cinco años una vez cumplidos los cincuenta, de ahí que únicamente aquellos que en 2013 ya tenían dicha edad o más tendrán que presentar el informe antes del próximo 28 de junio. Los construidos en 1964 tendrán por tanto de plazo hasta el año que viene, hasta 2020 los de 1965 y así sucesivamente.

En caso de incumplimiento no se contempla sanción, si bien el Ayuntamiento, que tendrá acceso al registro autonómico, podrá en último caso ejecutar subsidiariamente el informe y las obras que en base a él sean necesarias para garantizar la estabilidad del inmueble y que su certificado de eficiencia energética y su accesibilidad se adaptan a lo requerido.

Son los tres aspectos que ha de abarcar el informe, redactado previa inspección del inmueble por un arquitecto o un aparejador contratado por la propia comunidad a quien corresponde determinar las obras necesarias, si las hubiere, para adaptarse a la normativa así como su plazo de ejecución. También es el responsable de presentar el informe en el registro autonómico, tanto el inicial como aquellos que pudieran derivarse de las posibles obras a realizar por la comunidad.

El Ayuntamiento tiene la obligación de publicar antes del 17 de mayo un censo de inmuebles que especifique su edad y, en consecuencia, el plazo máximo para registrar ante el Principado el Informe de Evaluación de Edificios. En el caso de Avilés 1.231 inmuebles ya habían cumplido cincuenta años en 1963 y, por tanto, tendrán que presentar el informe antes del 28 de junio, según anunció el pasado mes de febrero el Ayuntamiento. Entonces también aseguró que a lo largo de marzo enviaría una carta a las comunidades afectadas a título meramente informativo. Algunas aseguran que no la han recibido, lo que no es óbice para tener que realizar la inspección. «Es como la inspección técnica de vehículos, la declaración de la renta o el recibido del catastro. La responsabilidad es de la propiedad y no requiere notificación previa», subrayan fuentes municipales.

La inspección se realiza de forma visual y también afecta a los bienes comunes sitos en las viviendas particulares, como pilares o vigas, y se completa con una serie de documentación, tales como contratos de mantenimiento o certificados. Vigilará por el cumplimiento de las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, así como por el grado de accesibilidad y la certificación energética, y el posterior informe detallará el estado del inmueble y las actuaciones que en su caso tendría que acometer la comunidad.

El precio de la inspección oscila entre veinte y cien euros por vivienda, y al margen de las que pueden tramitarse a través de la Fundación San Martín el gobierno regional ha establecido subvenciones. El importe máximo de veinte euros por vivienda o por cada cien metros de superficie útil en el caso de tratarse de un local sin que en ningún caso pueda superarse la cantidad de quinientos euros, o la mitad del coste del informe por edificio.