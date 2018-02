El barquillero de Salinas pide que se suspenda la concentración de apoyo prevista para el domingo MARIETA «No quiero dañar a nadie. Ni que se me perjudique a mi, ni al establecimiento», dice Guillermo Pelayo, que aún no cuenta con el permiso para la venta fuera de la temporada estival SHEYLA GONZÁLEZ Salinas Martes, 27 febrero 2018, 18:14

El barquillero Guillermo Pelayo ha pedido la suspensión de la concentración que, a través de la redes sociales, se había organizado para este domingo en Salinas. La convocatoria tenía previsto una quedada en la plaza de Los Patos de la localidad para protestar «de manera pacífica y comiendo un barquillo» ante el establecimiento hostelero que denunció el pasado domingo a Pelayo. «Esto se está desbordando. Lo único que me preocupa es mi trabajo. Ya hemos puesto al día todo el papeleo con el Ayuntamiento, pero aún no tenemos permiso para la venta total en Salinas», indicó el avilesino.

Los trámites necesarios para alcanzar ese permiso municipal ya están en marcha y se centran en la ampliación de la venta en Salinas más allá de la temporada estival. «Nunca en la vida pensé que fuera a pasar esto. Doy las gracias a todos los que me apoyan, es muy bonito ver sus muestras de cariño pero yo estoy centrado en mi trabajo, nada más», explicó e insistió en su postura de no «dañar a nadie. No quiero que se me perjudique a mi ni al establecimiento».