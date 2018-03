El Récord Guinness de la Comida en la Calle de Avilés de 2017 acaba tachado de 'Bollomocho' Somos aporta un escrito remitido por la organización que edita el libro que dice, textualmente, que «nosotros no registramos récords de gente comiendo en la calle, únicamente registramos el mayor número de porciones servidas de una comida concreta» J. F. GALÁN Jueves, 1 marzo 2018, 21:26

La comida en la calle del Lunes de El Bollo 2017 no figura en el Libro Guinness pese a que fue la más multitudinaria al aire libre registrada hasta la fecha en todo el planeta, 11.836 comensales sentados a la mesa de forma simultánea, según contabilizaron cinco notarios. Fue un ‘Bollomocho’, denuncia Somos, que aporta un escrito remitido por la organización que edita el libro que dice, textualmente, que «nosotros no registramos récords de gente comiendo en la calle, únicamente registramos el mayor número de porciones servidas de una comida concreta», es decir, de un mismo producto. El que consta en el libro se batió en México, 9.450 personas comiendo tacos en la calle, la marca que según se anunció fue batida el año pasado en Avilés. Se estableció el 7 de septiembre de 2014 y desde el día 12 del mismo mes figura en la web de Guinness, en la que no se encuentra el menor rastro de la palabra ‘Avilés’.

La editora hace una segunda puntualización. Registrar cualquier récord requiere la presencia física en el escenario de uno de sus miembros, requisito que no se cumplió en la pasada edición de la comida en la calle, la del veinticinco aniversario.

Somos sostiene que el Ayuntamiento, «como es costumbre para este equipo de gobierno, contrató a una empresa para gestionar el evento a la que abonó casi 4.000 euros, 3.200 más IVA. En este sentido, la propuesta de la empresa recoge que el objeto es «crear una imagen positiva, festiva y gastronómica de Avilés. El intento de récord puede ayudar a salir en medios nacionales y de otras regiones», apostilla. La labor de la empresa sería «diseñar y coordinar la acción ‘Récord Guinness» e «iniciar las gestiones para intentar certificar la comida en la calle, que se prolongarán durante tres meses». El importe es efectivamente de 3.200 euros más IVA, con el siguiente desglose: notarios, cero euros; personal contabilización (cinco personas), 670 euros; alquiler diez cuentapersonas: 80 euros; Tasa de la empresa (incluye envío de notas de prensa, preparación y coordinación y gestiones con Guinness), 1.650 euros; Tasas ‘Récords Guinness’, 800 euros.

Somos asegura que este concepto se corresponde con los 800 dólares que Guinness establece como tarifa para acogerse a la ‘inscripción prioritaria’, que reduce el plazo de doce semanas que la editora del libro se concede para, «después de recibir su evidencia tras su intento de récord, verificar su documentación y comunicarle sí ha sido exitoso»