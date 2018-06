Los bomberos denuncian que carecen de equipo y formación para rescates en el mar Dos efectivos de Bomberos, después de una de sus recientes intervenciones en el espigón de San Juan, considerado un punto negro. / MARIETA Piden que se subsane la situación «ahora que es verano y hay Salvamento en playas para estar preparados de cara al otoño» J. F. GALÁN AVILÉS. Martes, 5 junio 2018, 03:53

La estrechez de plantilla no es la única carencia del parque de bomberos de Avilés. Su dotación no dispone de los equipos y la formación necesaria para llevar a cabo rescates en el mar, situación extensible al resto de parques integrados en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, el SEPA, con la única excepción de las tripulaciones de uno de sus helicópteros.

Los trajes que utilizan son gruesos, concebidos para aguas interiores, no para intervenciones marítimas en superficie, que requiere neoprenos de menor espesor y más flexibles, similares a los que se usan para practicar surf. Tampoco tienen embarcaciones ni equipos de respiración autónomos, por lo que los rescates subacuáticos se llevan a cabo en apnea, a pulmón libre, con la única salvedad de que llevan lo que se conoce como un 'biberón', una pequeña botella diseñada para emergencias cuya autonomía no va mucho más allá de cinco minutos.

Los cascos, las aletas y los chalecos salvavidas no son igualmente los más apropiados para utilizar en el mar. En este último apartado los que hay en dotación son rígidos, de flotabilidad alta y no regulable, lo que merma la capacidad de movimientos del rescatador. «Para el mar son necesarios chalecos hinchables que únicamente se activan en situación de emergencia y permiten total libertad de movimientos», puntualiza Manuel Fernández, delegado de prevención laboral en el SEPA y bombero destinado en el parque de Avilés.

Reclaman trajes específicos, un curso de capacitación y sesiones de entrenamiento

El mar, añade, «requiere un equipo específico, formación determinada y entrenamiento periódico. Y no tenemos nada de eso pese a que llevamos reclamándolo desde 2016. La consejería nos aseguró que realizaríamos los cursos en el segundo semestre del año, pero no figuran en la planificación. Además, tampoco hemos recibido el material, que es el primer paso. Sin él no podemos hacer el curso, y el momento es ahora, en verano, aprovechando que Salvamento está activo. Así, en otoño ya estaríamos capacitados», explica.

Aunque no están a la orden del día, los Bomberos de Avilés realizan intervenciones en el mar con relativa frecuencia. En lo que va de año llevan al menos tres, todas en un mismo lugar, el espigón de San Juan, dos con consecuencias mortales y otra con un herido, un hombre que se fracturó el brazo.

«Para nosotros es un punto negro. Cuando salta una emergencia en esa zona o en cualquier otro lugar de primera línea costera deberíamos ir con el equipo de rescate en mar, porque nunca tienes la certeza de si el accidentado se ha caído al agua o se ha quedado atrapado en un pedrero o en el caso del espigón, entre los bloques de hormigón. Y aunque sea así siempre puede acabar en el mar. Pero como no tenemos ese equipo tiramos con lo que hay, con el consiguiente peligro para el rescatador. Además, las posibilidades de resolver con éxito el rescate no son las mismas que si contáramos con el equipo adecuado», subrayó.

El primer accidente mortal en el espigón de San Juan, un área debidamente señalizada como zona peligrosa de acceso prohibido, se registró el 6 de enero. La víctima fue una atleta popular que se cayó al agua arrastrada por una ola que también se llevó a un compañero y dejó heridos a un agente de la Policía Local de Castrillón y a un bombero que intentaban rescatarla.

Ambos se convirtieron entonces en rescatados. El agente, con un fuerte golpe en la espalda y una brecha en la cabeza, continúa de baja, y aunque en el caso del bombero las heridas no revistieron gravedad «moralmente estaba hundido por no haber conseguido salvar a la víctima». Aquel accidente marcó un antes y un después. «Entonces nos aseguraron que recibiríamos el equipo y la formación requerida para rescates en superficie marina, pero seguimos esperando», asegura Fernández.

El segundo se produjo el pasado día 15. José Ramón Pérez, 'Campino', vecino de Corvera de 63 años de edad, se cayó al agua mientras disfrutaba de las vistas desde un bloque, y todos los esfuerzos por rescatarlo con vida resultaron inútiles. El Puerto realizó entonces un nuevo llamamiento al sentido común a la vez que advirtió de que comenzaría a sancionar con hasta trescientos euros a quienes vulneren la prohibición de acceder al espigón.

Bajo el a gua

Los rescates bajo superficie, como caídas de personas o de vehículos al mar, son tarea del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, si bien en ocasiones los primeros en llegar y en intervenir son los bomberos del parque más cercano.

Sucedió, por ejemplo, en abril de 2016, cuando rescataron el cuerpo sin vida de Juan Casanova, Policía Nacional en segunda actividad que se cayó a a la ría desde el muelle pesquero con el 'scooter' eléctrico que, dados sus problemas de movilidad, utilizaba para desplazarse. «Como no tenemos el material necesario han dejado en nuestras manos decidir si intervenimos o no, tal y como figura en una circular. Eso es ponernos en la picota. Somos bomberos de profesión y por vocación, así que siempre lo vamos a intentar», finaliza Manuel Fernández, no sin antes recalcar la necesidad de dotar a los parques de bomberos costeros del SEPA del material necesario para rescates en el mar.