El borrador de presupuestos despierta recelos en el PP, Somos e Izquierda Unida El parque de El Muelle, que se deberá reformar. / MARIETA La oposición tacha de «continuista» el documento y critican las formas del PSOE «más interesado en los medios que en negociar» FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 26 diciembre 2017, 00:24

Los grupos de la oposición municipal comenzarán hoy, martes 26 de diciembre, a conocer el documento de presupuestos para el próximo año, pero la información avanzada el pasado domingo en los medios no despierta la confianza en ellos.

Desde el PP, su portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, reconoció ayer su «desilusión porque se evidencia que el gobierno no quiere llegar a acuerdos. Nosotros siempre hemos estado dispuestos, pero el PSOE demuestra que no le interesan los avilesinos cuando presenta el proyecto presupuestario tarde, a seis días de fin de año, con lo que comenzaremos 2018 en prórroga presupuestaria».

El portavoz popular acusó al gobierno de ser un «trilero, decía hace dos o tres semanas que no lo iba a presentar y, de repente, convoca a los medios para salir un domingo con el presupuesto. Nosotros no fuimos a su presentación por eso, para no servir de coartada».

De la Torre califica el documento como «continuista, más de lo mismo. La ciudad avanza por la iniciativa privada y el comercio. El gobierno socialista sólo representa continuismo».

Somos Avilés también criticó la actitud del gobierno de buscar sólo el impacto mediático y limitando la información «al capítulo de inversiones, esperamos que nos facilite más datos para poder debatir», aseguró el edil Primitivo Abella. El concejal de Somos recordó que su grupo se fijará en la evolución de los fondos destinados al personal municipal y a las externalizaciones para defender «el empleo público de calidad».

Abella censuró la tendencia del PSOE a las privatizaciones, «que cuestan más dinero a los avilesinos, como se demostró con la sentencia de este año sobre la gestión de multas» y avanzó que su grupo trabajará para que «a los trabajadores de empresas externalizadas no se les pague menos de ocho euros la hora».

Abella destacó que algunas inversiones llegan por la participación ciudadana, pero reprochó al gobierno que «mantenga propuestas como la reforma del parque del Muelle que años anteriores había presentado como grandes estrellas y siguen en el papel o la tarjeta ciudadana, de la que hablan desde 2015, pero ahora dicen que no será hasta dentro de tres o cuatro años. Me parece que muchas de sus propuestas no se harán hasta después de 2019».

Llarina González Moreno, portavoz de IU, reprochó al gobierno presentar «un documento sin muchas novedades. La mayor parte de las inversiones ya estaban, como la reforma del parque de El Muelle. ¿Seguirán en el papel?». La edil también cuestionó que la política de Igualdad se base en el incremento de una partida, ya que debe ser «una actuación transversal, que afecte a todas las partidas para hacer una política feminista».