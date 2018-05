«Mi cabeza no iba bien desde hacía tiempo y no asumía los fracasos con clientes» La acusada y sua abogados, entrando en la Audiencia. / P. LORENZANA La abogada acusada de apropiación indebida se escuda en su estado mental y su antiguo socio afirma que desconocía su proceder «hasta que estalló todo el caso» FERNANDO DEL BUSTO OVIEDO. Jueves, 10 mayo 2018, 03:48

La segunda de las jornadas del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Oviedo contra la abogada avilesina Ana María R. F, para que la fiscalía reclama penas de prisión que suman diez años, catorce de inhabilitación e indemnizaciones por valor de 1.300.000 euros como presunta autora de tres delitos continuados de deslealtad profesional, apropiación indebida y falsedad en documento público, acogió ayer las primeras declaraciones de testigos y evidenció ayer algunas contradicciones que deberá dilucidar la sección presidida por la magistrada Covadonga Vázquez Llorens.

Y es que por una parte se encuentra el retrato de la procesada, presentada por su defensa, a cargo de Marcelino Tamargo y María Diana González Rodríguez, como una buena abogada, con los fallos posibles dentro de cualquier desempeño profesional, pero que se encontraba dispuesta a compensar a sus clientes con su dinero hasta que la enfermedad mental quebró su vida y también su carrera profesional.

Junto a este dibujo testificó en cambio, su antiguo socio, personado como acusación particular y que presentó una realidad bien distinta. En el relato que expuso ante los magistrados sostuvo que la acusada engañaba a sus compañeros de despacho y a los clientes y en un momento inició una trayectoria que le llevó a sentarse en la Audiencia Provincial.

La acusada se presenta ante la Audiencia como una víctima de la enfermedad

La segunda sesión del juicio fue más tranquila que su apertura. La fiscal, Verónica Pérez completó su interrogatorio. En esta ocasión, la acusada no se derrumbó. Es cierto que lloró en alguna ocasión durante el interrogatorio de su defensa y, aunque la presidencia ofreció la posibilidad de detener las preguntas, incluso suspender la sesión, no fue necesario. Por no haber, ni hubo la interrupción del primer día para tomar la medicación. La única pausa fue un descanso entre el testimonio de la imputada y la declaración del primer testigo, su antiguo socio.

Tanto la fiscal como su defensa preguntaron a Ana María R. F. por los diferentes casos. Ella demostró una memoria prodigiosa, recordando detalles y facilitando explicaciones. Sus respuestas iban en una misma dirección. Defendía su actividad profesional, incluso reconocía que les entregaba dinero si estaban disconformes. De algunos casos no recordaba nada e, inexorablemente, aludía a la enfermedad como la causa de sus males.

Así, cuando su defensa le preguntó por la entrega de 150.000 euros a un cliente que le reclamaba 50.000 aseguró que «mi cabeza no estaba bien desde hace tiempo». A. M. R. F. reconoció que «no admitía un fracaso con un cliente». También habló de su despacho donde cada socio facturaba por su cuenta y donde sólo se cobraba el IVA si el cliente solicitaba factura. Además, indicó que su anterior socio conocía su situación mental por acompañarle a un psiquiatra.

Primer testigo

Tras el testimonio de la procesada, era el turno del primer testigo, su socio, y que, además, se ha personado como acusación particular, representado por el abogado José Ramón Nistal.

La presidenta de la sala le recordó sus obligaciones legales, entre ellas la prohibición de mentir, y comenzó un interrogatorio en el que atendió a todas las preguntas.

Así, aseguró desconocer los problemas de su socia hasta que «estalla todo», cuando le sorprende la situación y le desborda para atender a las quejas de los usuarios.

A preguntas de María Luisa Fernández Ruiz reconoció que algún cliente le había comentado la existencia de problemas pero sin entrar en detalles ya que su socia daba una explicación lógica . Y es que, tanto a preguntas de la fiscal como de Nistal, trazó un día a día del despacho diferente al expuesto por A. M. R. F. Entre los abogados existía una división de tareas, aunque con puntos de común, y una confianza mutua. De hecho, reconoció que no conoció los diferentes expedientes de A. M. R. F. hasta la crisis. Describió una tarea titánica para mantener el bufete y atender todos los gastos hasta que se vio obligado a cerrar el despacho y reiniciar su actividad. Su testimonio fue el de una víctima.

Explicó que todas las facturaciones se hacían por las administrativas, ya que su misión era evitarles el cobro directo a los clientes, «que nos resultaba muy incómodo». A preguntas de Javier de la Riera calificó de «falso» uno de los documentos de pago aportados.

También contradijo la versión sobre la visita el psiquiatra. «Me explicó que se bloqueaba en ocasiones ante los clientes y le aconsejé que buscase ayuda profesional. La acompañé a un psiquiatra que conocía, pero no volví más con ella. Tampoco noté tendencias suicidas».

A partir de hoy, comenzará una fase fundamental, con la comparencia de los testigos.