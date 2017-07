Somos califica de «errónea» la política municipal de personal El grupo denuncia la falta de agentes en la Policía Local que podría «quedar en cuadro» con la entrada en vigor de la nueva Ley de jubilaciones S. G. nubledo. Sábado, 8 julio 2017, 06:02

El grupo municipal de Somos Corvera ha criticado en reiteradas ocasiones la política de personal del equipo de gobierno del PSOE. Tras las últimas decisiones tomadas en torno al puesto de la interventora accidental, que interpuso un contencioso al Ayuntamiento para recuperar supuesto y lo ganó, Somos ha vuelto a poner de relieve los problemas a los que se enfrentan los socialistas.

Su portavoz, Rogelio Crespo insiste en que no se están tomando decisiones acertadas y esto está «provocando que algunos trabajadores busquen hacer efectivos sus derechos en los tribunales», apuntó el edil. Estas quejas se dieron traslado también en el último Pleno municipal, donde el PSOE tomó la decisión de retirarle un complemento que había cobrado anteriormente sin que le perteneciese. «Esto es una manera de ejemplarizar al resto de la plantilla. Con estas decisiones están avisándoles que quien les denuncia va a tener consecuencias y así no se puede gestionar un Ayuntamiento», recalcó Crespo.

A esto se suma la problemática surgida en el entorno de la Policía Local corverana, donde hace unos meses salieron a la luz denuncias cruzadas entre el equipo de gobierno y el delegado sindical del SIPLA. «Hay que tener en cuenta que ese no es el único problema. Las grabaciones o no grabaciones son un eslabón más. Si entra en vigor la nueva Ley de jubilaciones para el cuerpo, la Policía Local de Corvera se quedará en cuadro porque más de la mitad podrían jubilarse», comentó el edil de Somos, que lamenta que los socialistas no tengan un «plan B para hacer frente a esta situación que podría darse perfectamente».

«Toman decisiones para ejemplarizar a los trabajadores y que no denuncien»

Por otro lado, dos trabajadores del Plan de Empleo denunciaron al Consistorio y han tenido que ser readmitidos después de que el juzgado declarara nulo su cese al tratarse de una violación de sus derechos fundamentales.