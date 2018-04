La Cámara de Comercio gana músculo con la renovación de su pleno El pleno de la Cámara formado tras las elecciones de 2010. / MARIETA La corporación aborda el próximo jueves la elección de los dos únicos vocales en los que hay más aspirantes que puestos disponibles FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Domingo, 15 abril 2018, 02:28

Después de una prórroga de cuatro años, la Cámara de Comercio de Avilés iniciará esta semana la renovación de su pleno, un proceso largo y que aún ocupará parte del mes de mayo. De hecho, la fecha del pleno de constitución de la Cámara aún no se conoce, ya que depende del Principado, cuya Consejería de Economía tutela el proceso y fija el calendario. No hay que olvidar que la renovación de la dirección de la Cámara es un trámite largo, con un sistema que busca aminorar el peso de las grandes compañías para facilitar un pleno donde esté representada la diversidad y complejidad del empresariado.

Para ello, las diferentes empresas se organizan en grupos a los que les corresponde, en el caso de Avilés, uno o dos vocales en el pleno. A ellos se unen cuatro empresas designadas directamente por la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), como organización empresarial más representativa de la región, y las ocho compañías que realizan una mayor aportación voluntaria, una novedad después de la reforma de la normativa de las Cámaras realizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En total son 37 vocales, de los que queda por conocer la identidad de ocho. Cuatro corresponden a los puestos de Fade, otros dos atienden a los grupos donde hay más aspirantes que vocales y, además, existen dos grupos en los que no se presentó nadie. En ese caso, la Consejería de Economía realizará la designación por sorteo, del que aún no se conoce la fecha. Es decir, hay seis vocales donde no se conoce la identidad de la empresa y otros dos puestos donde habrá elecciones el próximo jueves.

Con estos datos, ya se puede sacar una primera conclusión sobre el nuevo pleno de la Cámara. Y es que la próxima corporación gana músculo empresarial respecto al plenario que cierra ciclo. Así, se produce la incorporación de empresas del sector metalmecánico como son Asturfeito, Hiasa y Aleastur. Hierros Marcelino Franco es una empresa del sector, cuyo pujanza actual se debe a los servicios que ofrece a las energías renovables, por lo que aportarán una experiencia muy valiosa.

El resto de incorporaciones también refuerzan ese peso. Por ejemplo, no se puede olvidar que el gerente de Autos Villa, Francisco Fernández, es el presidente de Avilés Club de Empresas, además del peso de su compañía en su sector. Otra empresa importante que se incorpora es Nueva Rula de Avilés, clave para el sector pesquero, al igual que el mayorista Asturpesca por no olvidar al laboratorio Ph Osver Fluids Engineering, centrado en el sector lácteo y con sede en Gozón, con lo que el pleno se abre más a la demarcación de la Cámara.

Asturcopia es otra de las pymes que se incorporan, con un exitosa trayectoria; al igual que Delicatessen Antonio, un ejemplo de la capacidad del pequeño comercio avilesino para generar modelos innovadores y de éxito, como puede ser Asturferias (Panaderías Teboyas).

Sin candidato formal

A partir de ahí, surge la gran pregunta: ¿quién será el presidente? Oficialmente, aún no hay respuesta. Ni la habrá hasta la constitución del plenario. Ese día es el límite para que en el pleno, a puerta cerrada, uno o varios vocales levanten la mano, expresen su intención y se llegue a la votación o la aclamación, en el caso de un único candidato.

Hasta ese momento, no existirá un candidato formal. Ello no evita las especulaciones. De momento, hay un nombre en boca de todos: Luis Noguera, actual vicepresidente y que seguirá en el pleno como representante de Talleres y Montajes Avilés. Noguera no ha anunciado formalmente su candidatura, aunque se da ya por hecho.

Y es que cuenta con suficientes avales en el sector empresarial para encontrar en él el sucesor adecuado para Francisco Menéndez, al que todo el mundo le reconoce el mérito de haber modernizado la Cámara de Comercio de Avilés y llevarla a buen puerto en los difíciles momentos de la crisis económica, incluyendo la reforma cameral de Zapatero. Esta supuso una transformación radical desde el momento en que la incorporación a las cámaras se convirtió en voluntaria, no en obligatoria, como siempre había sido. En el caso de Avilés, el cambio se vivió con éxito.

Noguera es una persona que conoce bien el interior de la Cámara de Comercio y sus dinámicas; dispone de una experiencia empresarial reconocida y que le convierte en un interlocutor válido ante diferentes realidades. Además, ha iniciado un proceso de delegación de responsabilidades en su empresa que le permite atender a las obligaciones de un cargo como la presidencia de la Cámara de Comercio.

En este sentido, las votaciones del próximo jueves son muy significativas, ya que dos de los candidatos son personas que han trabajado en la dirección de la Cámara junto con Noguera y han expresado que lo apoyarían en el nuevo mandato.

Se trata de Luis Esteban Alcalde (representante de Promociones El Marapico) y Pablo Antonio Castañón (representante de Centro de Estudios del Principado), que concurrirán en las votaciones en los sectores de Construcción (con 2.654 electores) y Educación (con 246 votantes). De salir elegidos, sería una señal de apoyo a la candidatura de Luis Noguera, al que otros vocales de la Cámara consideran un candidato idóneo.