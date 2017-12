Campanas que arrancan aplausos El público concentrado en la plaza de Álvarez Acebal disfrutó del concierto de los músicos desde el balcón del Conservatorio. / P. BREGÓN El Aula de LA VOZ y un cuarteto de viento del Conservatorio felicitan la Navidad C. R. AVILÉS. Miércoles, 20 diciembre 2017, 00:31

Si 'Jingle Bells' es uno de los villancicos más populares en todo el mundo por algo será. Ayer fue el primero que arrancó los vítores del público en el concierto con el que un cuarteto de viento metal del Conservatorio Julián Orbón y el Aula de Cultura de LA VOZ DE AVILÉS desearon una feliz Navidad a los avilesinos desde el balcón del conservatorio. Por segundo día consecutivo y, en esta ocasión, sin lluvia.

Carmen Llena, Diego Álvarez Jaén, Pablo Argüelles y Javier Suárez Baigorri, dirigidos por el profesor Vicente Vallet, fueron los encargados de interpretar 'Deck the Halls', 'Angels we have heard on high', un popurrí bautizado como 'Christma's Classic', 'Joy to the World' y 'Campana sobre campana', veinte minutos aplaudidos y con bis incluido que consiguió los coros de los espectadores más jóvenes. Ellos fueron quienes rompieron el hielo y jalearon los 'hey' de 'Jingle Bells', uno de los villancicos incluidos en el citado popurrí, el favorito además de los jóvenes intérpretes, «sobre todo, por los arreglos».