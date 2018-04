Un cantante avilesino, a las puertas de entrar en 'Factor X' Arrimada, en el último cásting del programa 'Factor X' en Madrid. / LVA Iván Arrimada llegó al cásting final de doscientas personas, pero su versión de Los Suaves no convenció a Risto Mejide y a Laura Pausini LA VOZ DE AVILÉS AVILÉS Jueves, 19 abril 2018, 12:21

«No nos ha llegado». Así frustraba el sueño del avilesino Iván Arrimada el jurado del programa televisivo 'Factor X'. No era un veredicto cualquiera, porque esas palabras salían de la garganta de, entre otros, Risto Mejide o Laura Pausini. «Nadie lo entendía, incluso la gente del programa me lo decía», asegura el cantante. Es su consuelo tras la satisfacción de haber ido superando pruebas entre las 50.000 personas que se habían apuntado al casting en la página web del programa televisivo, que luego se redujeron a 10.500 el día que participó el avilesino, el 10 de enero en Madrid, para salir finalmente doscientos aspirantes a entrar en la fase final. Su participación fue emitida ayer en las plataformas televisivas y digitales de 'Factor X' y Telecinco. Fue una canción de la mítica banda Los Suaves, 'Dolores se llama Lola'. El resultado fueron cuatro 'no' del jurado, pero ese trago amargo no ha hecho más que animar a Arrimada a participar en más concursos similares «con más ganas aún».

Este cantante de 36 años de edad, avilesino de adopción (nació en León y se trasladó a vivir a Asturias a los 17), fue antes cocinero y desde hace dos años participa en conciertos y espectáculos musicales por toda la región, en especial en Avilés. Quienes quieran disfrutar de su talento actúa con asiduidad en el hotel del Parque Empresarial, además de dar conciertos en toda la comarca, tanto en locales como en fiestas veraniegas.