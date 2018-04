«Captar la emoción de un poema no depende de la identidad sexual» José Antonio de Villena. / GÓMEZ-4 El autor madrileño hablará de su última obra con David Pujante mañana en el Centro Niemeyer, en el marco del Festival LGBTIQ Luis Antonio de Villena Poeta y escritor EVA FANJUL AVILÉS. Miércoles, 18 abril 2018, 04:18

Luis Antonio de Villena (Madrid, 1951) se declara ante todo poeta. Autor precoz, publicó a los 19 años su primer poemario 'Sublime Solarium'. Este sería el primero de una larga lista de títulos de poesía, novela y ensayo por los que ha obtenido diferentes galardones. Mañana jueves, a las 20.30 horas, Villena protagonizará una nueva sesión de Palabra en el Niemeyer junto a David Pujante, catedrático de Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Valladolid. Referente de la literatura de temática homosexual, la presencia de Villena en Avilés se enmarca en el III Festival de cine LGBTIQ.

-¿Qué le parecen iniciativas como este festival de cine dedicado a los colectivos LGBTIQ?

-Me parece muy bien. Iniciativas como esta se han hecho desde hace mucho tiempo. Pero ahora, cuando la visibilidad gay está normalizada, nos encontramos en un punto muerto y en el ámbito de la literatura se han caído algunos lectores. Yo puedo leer con toda normalidad poemas de Neruda o Salinas dedicados a una mujer, pero hay un cierto tipo de lector que se distancia de un poema de amor si este se lo dedica un hombre a otro. No debería ser así. La emoción que transmite una poesía no tiene nada que ver con el tema. Por eso creo que hay que educar al lector y hacer hincapié en que las personas deben acercarse a las obras y independientemente del tema y de su identidad sexual.

-Va a conversar de literatura y de su vida con David Pujante...

-Sí, hablaremos de todo. Lo conozco hace bastantes años, es un buen poeta y un gran teórico de la literatura. Como nos conocemos la conversación es más fácil, seguro será que la charla será muy fluida y placentera.

-Se centrarán en la segunda parte de su autobiografía 'Dorados días de sol y noche'.

-Sí, va desde 1974 hasta 1996, una época en la que yo salía mucho de noche, de ahí el título, y dedicaba las tardes a escribir. Pero también hablaremos de otra de mis últimas obras 'Mamá', dedicada a mi madre.

-¿También es autobiográfica?

-Tiene por su puesto un componente autobiográfico pero no son memorias, es sobre todo es un diálogo con la persona ya ausente. La obra habla del amor materno filial, cómo es, qué realidades causa y más aún en caso de un hijo único, como fue el mío. Trata de cómo eres dependiente de una madre muy protectora que daba una cantidad inmensa de amor y que también lo cobraba, a su manera. Los dos libros se pueden unir muy bien

-Cómo ha sido el trabajo de escribir sus memorias?

-Yo he sido siempre muy lector de memorias y ese gusto te lleva a hacerlas tuyas propias. Lo que he descubierto es que la memoria produce un fenómeno raro, selecciona algunas cosas y quita otras, y no sabes por qué. Luego te das cuenta cuando lo revisas. Así que en el tercer tomo de mis memorias incluiré un apartado dedicado a todos estos 'olvidos'. Por supuesto, hay cosas que dejas fuera a posta, entre ellas dos amistades que no tuvieron un buen final y a las que menciono pero sin dedicarles un capítulo especial.