Uno de cada cinco menores de seis años tiene caries La niña Celia Riesgo es atendida en la consulta por Isabel Álvarez y Ana Granda. / MARIETA El SESPA inicia un programa pionero en Asturias para mejorar la salud bucodental FERNANDO DEL BUSTO Avilés Lunes, 11 junio 2018, 02:26

Uno de cada cinco menores de seis años en Avilés tiene caries. Son datos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) y que le ha llevado a poner en marcha una acción pionera dentro del programa de atención bucodental en la comarca. Actualmente, la mitad de los menores que son convocados a este programa acuden a la cita en su centro de salud. Junto con el programa 'La conquista de la boca sana' forma parte de la estrategia para generar hábitos saludables de higiene dental en los menores.

«El programa comienza a los siete años, pero al registrarse un número de caries superior a los datos de Asturias, estamos comenzando a ver a menores de seis años en situación de riesgo», declaran la odontóloga Isabel Álvarez Fernández y Ana Granda Rodríguez de la Flor, higienista dental. Ambas trabajan en el Centro de Salud de Llano Ponte y forman parte de los profesionales de Atención Primaria en la comarca. En concreto, cada centro de salud dispone de un odontólogo y hay cuatro higienistas que reparten su jornada entre diferentes centros.

Los casos de riesgo se detectan a través de los pediatras de los centros de salud u otros profesionales que los remiten a los odontólogos. En la consulta recibirán la revisión general al igual que los menores de siete años. En ella se dan consejos de higiene y se determina el riesgo de caries. A partir de ahí, se establecen los tratamientos necesarios y las revisiones. «Los niños son muy receptivos en la consulta», aseguran.

«En los casos de riesgo medio y alto la revisión es cada seis meses. En caso bajo, cada año hasta los diez y luego a los doce y a los catorce», comentan Álvarez y Granda. La interrupción a los once y los trece se debe a que «si a esa edad no han aparecido caries, es suficiente una revisión bienal».

Y es que ambas profesionales destacan la importancia de cuidar los dientes de leche. «Muchas personas consideran que no son importantes porque no son los definitivos, sin embargo, lo son porque sirven de guía al nacimiento del diente definitivo. Perderlos es muy grave, por no hablar de los problemas para el menor de una caries a los seis años. Existen casos que necesitan una endodoncia, para lo que se les remite a una unidad especializada en Oviedo», aseguran.

Junto con el lavado de los dientes después de cada comida, las profesionales aconsejan evitar «ciertos alimentos peligrosos, sobre todo si se tarda mucho tiempo entre que se comen y se lavan los dientes. Los refrescos azucarados, los zumos envasados, las galletas, las cremas de chocolate entre horas son un riesgo», apuntan.

Sin embargo, en muchos casos son la base del pincho en el colegio o la merienda, con lo que los restos de los alimentos se mantienen entre los dientes durante horas. De esta manera se genera un caldo de cultivo ideal para las bacterias que originan la caries.

También las embarazadas

Junto con los menores, las embarazadas reciben una atención especial con programas específicos. Durante la gestación, acuden a tres consultas específicas en las que reciben flúor y, en el caso necesario, se les hace una limpieza. «La aceptación es alta, es una época en la que la mujer es muy receptiva para cuidarse», explican Ana Granda e Isabel Álvarez.

Junto a este programa, en el Área Sanitaria III, las odontólogas e higienistas colaboran con las matronas en una nueva iniciativa para formar a las madres en cuidados a los niños. «Es una época con muchas dudas: dietas, higiene dental del bebé, las dudas sobre si se debe usar chupo o no. Estamos contentas con el resultado y la participación», comentan. Así contribuyen a desterrar mitos como el peligro del chupo frente al dedo. «Es mucho peor que usen el dedo, que puede deformarse y, además, resulta más sencillo de retirar», explican.